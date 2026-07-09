Sretan rođendan! I ne slušaj ove dušebrižnike
Andrassy: Javite mi kakvu odjeću da kupim u svojim godinama da se barem pokušam zaštitit od ljutih veprova
Ja u skladu sa svojim godinama ne živim, pogotovo ne ovih dana – jutra provodim igrajući Dave the diver, videoigru koja vas vjerojatno ne zanima, ručam tostirane sendviče jer mi se ne da komunicirat sa štednjakom, a sinoć sam u društvu prijatelja ubijala virtualne zombije u novootvorenoj VR areni. Jesam, usput sam i oprala veš i pospremila stan za današnji svečani rođendanski ručak – koji ću naručit dostavom, opet iz želje da ne komuniciram sa štednjakom – ali i dalje ne možemo reć da živim onako kako bih “trebala.” Zapravo, apsolutno možemo jer je “ti bi trebala” kolekcija tuđih mišljenja koja smijemo, ali ne moramo prihvatit, a meni se baš sviđa što me život ovih dana podsjeća na bezbrižne ljetne praznike na kojima ne moram čitat lektiru. Andrea Andrassy za Miss7