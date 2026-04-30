Pantheon u nesretnim banijskim oblacima: vlasnici usko povezani s izraelskim vojnim krugovima - Monitor.hr
Topusko secret

Pantheon u nesretnim banijskim oblacima: vlasnici usko povezani s izraelskim vojnim krugovima

Podatkovni centar kod Topuskog serviran nam je kao desert uz paket energetsko-političkih ugovora sa SAD-om, nakon popuštanja Hrvatske ranijim američkim zahtjevima. Ne samo u vezi s tim sektorom, ali evidentno što se tiče LNG-terminala i plinovoda za Bosnu i Hercegovinu, te presudno kroz pristanak na dominantno snabdijevanje RH skupim američkim plinom. Hrvatska pritom servisira američki interes naspram novog EU-programa razvoja umjetne inteligencije za sigurnosno i tržišno ojačavanje kontinenta. EU, pored niza manjih podatkovnih centara, planira nekoliko tzv. gigatvornica poput ove kod Topuskog, kakve imaju barem jedan gigavat snage i zato se po svijetu jagme za nebranjenim resursima, ako doskora ne izduši taj umjetnointeligencijski balon. Investitor zasad ne želi otkriti tko bi mogli biti klijenti. Novosti

  • Podrijetlo imena: Rimski Pantheon simbol je imperijalne moći i čudo arhitekture jedan je od najbolje očuvanih spomenika iz starog Rima (Net)
  • Što taj projekt znači za okoliš? Pokraj nedostatka centrale s potrebnom količinom električne energije, troše se ogromne količine vode, stanovnici okolnih mjesta podatkovnih centara žale se na buku, a i povećavaju temperaturu u okolici zbog emisija CO2 (Index)
  • Cvetojević: Ne vjerujem u projekt Pantheon. Ne zbog njega, nego zbog Hrvatske – Uvijek se skupi ekipa koja tvrdi da nešto ne valja (Index)
  Jutarnji donosi sve poznate detalje projekta
  • Iz tvrtke tvrde kako će u suradnji s grupom Končar izgraditi vlastitu najmoderniju trafostanicu i približno 280 kilometara novih visokonaponskih dalekovoda. Navode kako će njihov strateški partner Greenvolt izgraditi solarnu elektranu snage 500 MW namijenjenu isključivo za potrebe centra (Index)

Gigavat ideja, kilovat odgovora

Još malo o Pantheonu u Topuskom: “50 milijardi je više od pola hrvatskog BDP-a”

AI razvojni i inovacijski centar Topusko, prema tim najavama, trebao bi biti suvremeni podatkovni centar ukupne snage 1 GW, raspoloživosti rada iznad dosad najvišeg Tier 4 standarda koji se primjenjuje u EU te ukupne vrijednosti u izgradnji i opremanju čak veće od 50 milijardi eura. Kompanija Pantheon najavila je da će sa strateškim partnerom, Grupom Končar, izgraditi vlastitu trafostanicu te novih 280 km dalekovoda za potrebe centra. Centar će, kažu u najavi, koristiti vlastite bunare i neće se spajati na postojeću vodovodnu i kanalizacijsku mrežu. Koristit će vlastite izvore vode i vlastito rješenje za hlađenje sustava. Najavljuje se i do 6.000 radnih mjesta. Bug

  • IT stručnjak Marko Rakar: Gigavat struje je sam po sebi problematičan, sličniji je potrošnji Grada Zagreba nego Grada Rijeke. Ukupna potrošnja tog data centra odgovarala bi otprilike 40 posto potrošnje Republike Hrvatske. Postavlja se pitanje odakle bi ta struja došla. Investicija od 50 milijardi je također nevjerojatna. Ako pogledate najveće data centre koji se grade, ni jedan od njih ne prelazi 15, 20 milijardi dolara. Ta brojka je sama po sebi problematična. Data centri ne zapošljavaju ljude, neće ništa učiniti na zaposlenosti. Index
  • Lucijan Carić: Pitanje je imamo li mi i vodene kapacitete za hlađenje, a potrebna je golema količina takozvane tamne optike, i to redundantne. Ne vjerujem da Hrvatska danas ima takvu infrastrukturu, a upitni su i čipovi (tportal)
Mozak na steroidima (i hladnoj vodi)

AI podatkovni centri: Infrastrukturni divovi sutrašnjice

AI podatkovni centri specijalizirani su objekti za obuku naprednih modela, koji se od klasičnih razlikuju po korištenju moćnih GPU procesora i ekstremnim energetskim zahtjevima. Globalna ulaganja dosežu bilijune eura, a u igru ulazi i Hrvatska s projektom Pantheon. Ipak, ovakav napredak ima cijenu: ogromnu potrošnju struje (zbog čega Microsoft čak oživljava nuklearke) i milijune litara vode za hlađenje. Uz ekonomski uzlet, ovi giganti donose i ekološke izazove, poput stvaranja toplije mikroklime i prenamjene golemog prostora. Bez ove „željezne“ potpore, umjetna inteligencija ostaje samo slovo na papiru. tportal

Top-usko grlo za Silicijsku dolinu

Hrvatska na pragu mega-investicije: “Projekt Pantheon” u Topuskom

Hrvatska priprema Projekt Pantheon, tehnološki pothvat u Topuskom težak nevjerojatnih 50 milijardi eura. Ovaj centar za umjetnu inteligenciju, snage jedan gigavat, financira konzorcij američkih investitora, a koordinira ga poduzetnik Jako Andabak uz inženjera Mislava Crnogorca. Osim tehnološkog kompleksa, projekt uključuje 500 milijuna eura ulaganja u državnu infrastrukturu – od dalekovoda do optičkih mreža – što premašuje vrijednost Pelješkog mosta. Službeni detalji i potpisivanje ugovora očekuju se u utorak na samitu Inicijative triju mora u Dubrovniku, čime bi Hrvatska mogla postati ključno europsko inovacijsko središte. Jutarnji, Nacional