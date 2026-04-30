Topusko secret

Podatkovni centar kod Topuskog serviran nam je kao desert uz paket energetsko-političkih ugovora sa SAD-om, nakon popuštanja Hrvatske ranijim američkim zahtjevima. Ne samo u vezi s tim sektorom, ali evidentno što se tiče LNG-terminala i plinovoda za Bosnu i Hercegovinu, te presudno kroz pristanak na dominantno snabdijevanje RH skupim američkim plinom. Hrvatska pritom servisira američki interes naspram novog EU-programa razvoja umjetne inteligencije za sigurnosno i tržišno ojačavanje kontinenta. EU, pored niza manjih podatkovnih centara, planira nekoliko tzv. gigatvornica poput ove kod Topuskog, kakve imaju barem jedan gigavat snage i zato se po svijetu jagme za nebranjenim resursima, ako doskora ne izduši taj umjetnointeligencijski balon. Investitor zasad ne želi otkriti tko bi mogli biti klijenti. Novosti

Podrijetlo imena: Rimski Pantheon simbol je imperijalne moći i čudo arhitekture jedan je od najbolje očuvanih spomenika iz starog Rima (Net)

jedan je od najbolje očuvanih spomenika iz starog Rima (Net) Što taj projekt znači za okoliš? Pokraj nedostatka centrale s potrebnom količinom električne energije, troše se ogromne količine vode, stanovnici okolnih mjesta podatkovnih centara žale se na buku, a i povećavaju temperaturu u okolici zbog emisija CO2 (Index)

Cvetojević: Ne vjerujem u projekt Pantheon . Ne zbog njega, nego zbog Hrvatske – Uvijek se skupi ekipa koja tvrdi da nešto ne valja (Index)

. Ne zbog njega, nego zbog Hrvatske – Uvijek se skupi ekipa koja tvrdi da nešto ne valja (Index) Jutarnji donosi sve poznate detalje projekta

Iz tvrtke tvrde kako će u suradnji s grupom Končar izgraditi vlastitu najmoderniju trafostanicu i približno 280 kilometara novih visokonaponskih dalekovoda. Navode kako će njihov strateški partner Greenvolt izgraditi solarnu elektranu snage 500 MW namijenjenu isključivo za potrebe centra (Index)