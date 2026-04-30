Topusko secret
Pantheon u nesretnim banijskim oblacima: vlasnici usko povezani s izraelskim vojnim krugovima
Podatkovni centar kod Topuskog serviran nam je kao desert uz paket energetsko-političkih ugovora sa SAD-om, nakon popuštanja Hrvatske ranijim američkim zahtjevima. Ne samo u vezi s tim sektorom, ali evidentno što se tiče LNG-terminala i plinovoda za Bosnu i Hercegovinu, te presudno kroz pristanak na dominantno snabdijevanje RH skupim američkim plinom. Hrvatska pritom servisira američki interes naspram novog EU-programa razvoja umjetne inteligencije za sigurnosno i tržišno ojačavanje kontinenta. EU, pored niza manjih podatkovnih centara, planira nekoliko tzv. gigatvornica poput ove kod Topuskog, kakve imaju barem jedan gigavat snage i zato se po svijetu jagme za nebranjenim resursima, ako doskora ne izduši taj umjetnointeligencijski balon. Investitor zasad ne želi otkriti tko bi mogli biti klijenti. Novosti
- Podrijetlo imena: Rimski Pantheon simbol je imperijalne moći i čudo arhitekture jedan je od najbolje očuvanih spomenika iz starog Rima (Net)
- Što taj projekt znači za okoliš? Pokraj nedostatka centrale s potrebnom količinom električne energije, troše se ogromne količine vode, stanovnici okolnih mjesta podatkovnih centara žale se na buku, a i povećavaju temperaturu u okolici zbog emisija CO2 (Index)
- Cvetojević: Ne vjerujem u projekt Pantheon. Ne zbog njega, nego zbog Hrvatske – Uvijek se skupi ekipa koja tvrdi da nešto ne valja (Index)
- Iz tvrtke tvrde kako će u suradnji s grupom Končar izgraditi vlastitu najmoderniju trafostanicu i približno 280 kilometara novih visokonaponskih dalekovoda. Navode kako će njihov strateški partner Greenvolt izgraditi solarnu elektranu snage 500 MW namijenjenu isključivo za potrebe centra (Index)