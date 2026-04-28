Mozak na steroidima (i hladnoj vodi)
AI podatkovni centri: Infrastrukturni divovi sutrašnjice
AI podatkovni centri specijalizirani su objekti za obuku naprednih modela, koji se od klasičnih razlikuju po korištenju moćnih GPU procesora i ekstremnim energetskim zahtjevima. Globalna ulaganja dosežu bilijune eura, a u igru ulazi i Hrvatska s projektom Pantheon. Ipak, ovakav napredak ima cijenu: ogromnu potrošnju struje (zbog čega Microsoft čak oživljava nuklearke) i milijune litara vode za hlađenje. Uz ekonomski uzlet, ovi giganti donose i ekološke izazove, poput stvaranja toplije mikroklime i prenamjene golemog prostora. Bez ove „željezne“ potpore, umjetna inteligencija ostaje samo slovo na papiru. tportal