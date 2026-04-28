Danas (16:00)

Mozak na steroidima (i hladnoj vodi)

AI podatkovni centri: Infrastrukturni divovi sutrašnjice

AI podatkovni centri specijalizirani su objekti za obuku naprednih modela, koji se od klasičnih razlikuju po korištenju moćnih GPU procesora i ekstremnim energetskim zahtjevima. Globalna ulaganja dosežu bilijune eura, a u igru ulazi i Hrvatska s projektom Pantheon. Ipak, ovakav napredak ima cijenu: ogromnu potrošnju struje (zbog čega Microsoft čak oživljava nuklearke) i milijune litara vode za hlađenje. Uz ekonomski uzlet, ovi giganti donose i ekološke izazove, poput stvaranja toplije mikroklime i prenamjene golemog prostora. Bez ove „željezne“ potpore, umjetna inteligencija ostaje samo slovo na papiru. tportal


06.04. (21:00)

Cloud u plamenu

Kraj nedodirljivosti clouda: Fizički napadi na podatkovne centre postaju najveći rizik za digitalne podatke

Napad iranskih dronova na AWS centre u UAE i Bahreinu označio je povijesni zaokret: digitalna infrastruktura postala je legitimna fizička meta. Iako šteta nije primarno vojna, udarac na sustav vrijedan 600 milijardi dolara ugrozio je banke, burze i logistiku, dokazujući da su serveri nove „rafinerije“. Dok se vojske sve više oslanjaju na AI, raste rizik za komercijalni cloud. Poslovni svijet reagira diverzifikacijom i decentralizacijom podataka, dok Europa ubrzava težnju za digitalnim suverenitetom. Podatkovni centri više nisu samo IT pitanje, već kritične točke geopolitičke moći i nacionalne sigurnosti. Lider

09.03. (21:00)

Svijet mu nije dovoljan

AI seli u orbitu: Svemirska računala postaju jeftinija od zemaljskih?

Izgradnja podatkovnih centara na Zemlji sve je teža zbog birokracije i manjka energije, pa Elon Musk i startupi poput Starclouda planiraju seobu AI procesora u svemir. Iako se ideja činila nerealnom, ključni faktori — pad cijena lansiranja (zahvaljujući raketi Starship) i novi sustavi hlađenja — drastično mijenjaju računicu. Analize pokazuju da bi orbitalni centri uskoro mogli biti isplativiji od zemaljskih zbog stalne solarne energije i manje potrebe za skupom infrastrukturom. Testiranja s čipovima u orbiti već traju, a iduće godine mogle bi potvrditi jesu li zvijezde doista novi dom umjetne inteligencije. Jutarnji prenosi The Economist

07.02. (14:00)

Otpad radi, struja ostaje doma

Gradi se integrirani energetski park koji spaja biootpad, energiju, poljoprivredu i data centar

U gospodarskoj zoni Čaporice u Dalmatinskoj zagori razvija se inovativni energetski park koji povezuje zbrinjavanje biootpada, proizvodnju bioplina, data centar, industrijske sušare i proizvodnju organskog gnojiva. Projekt se temelji na suhoj anaerobnoj digestiji, prikladnoj za krški teren i turističke regije s velikim sezonskim količinama biootpada. Energija se koristi na licu mjesta, bez oslanjanja na subvencije, dok digestat jača lokalnu poljoprivredu. Riječ je o domaćem modelu kružne ekonomije s energetskom, digitalnom i prehrambenom sigurnošću. Poslovni

02.02. (20:00)

Struja, voda i umjetna inteligencija ulaze u ozbiljnu vezu

Vertiv: pet tehnoloških trendova koji mijenjaju podatkovne centre

Izvješće Vertiv Frontiers ističe ekstremno povećanje gustoće, gigavatno skaliranje i tretiranje podatkovnog centra kao jedinstvene računalne cjeline kao ključne pokretače inovacija. Ti makro čimbenici oblikuju pet trendova: prelazak na DC napajanje, razvoj AI-ja za specifične namjene, jačanje energetske autonomije, korištenje digitalnih blizanaca u dizajnu i radu te napredno tekućinsko hlađenje uz pomoć AI-ja. Prema Vertivu, ove tehnologije omogućit će brže i učinkovitije širenje umjetne inteligencije. Mreža

11.12.2025. (14:00)

Jednostavno - nema struje

Energetska glad podatkovnih centara prijeti usporavanjem AI revolucije

Globalni podatkovni centri postali su kritična točka energetskog sustava. Njihova potrošnja struje raste eksponencijalno, s 415 TWh u 2024. na predviđenih 945 TWh do 2030., usporedivo s potrošnjom velikih država. Potrebe guraju hiperskalne AI kampuse snage stotina megavata, koji mogu trošiti koliko i cijeli gradovi. SAD i Kina dominiraju, dok Europa bilježi rast s 70 na 115 TWh do 2030. Big Tech ulaže stotine milijardi dolara u nove „tvornice podataka“, stvarajući pritisak na mrežu, vodu i energetsku infrastrukturu koja AI-u postaje najveće usko grlo. Lider

29.06.2025. (12:00)

Kad ti za uspomene treba tekući dušik, a ne fotoalbum

Disk veličine marke, memorija veličine svemira

Istraživači Australskog nacionalnog sveučilišta (ANU) i njihovi kolege sa Sveučilišta u Manchesteru osmislili su način na koji će izraditi disk veličine poštanske marke, s kapacitetom od oko 3 terabajta po kvadratnom centimetru. Molekula temeljena na rijetkom elementu disproziju može zadržati magnetsku memoriju na temperaturama do 100 Kelvina (-173 °C), što je moguće postići korištenjem jeftinog i dostupnog rashladnog sredstva kao što je tekući dušik. Premda je, objašnjavaju, i dalje potrebno ekstremno hlađenje, ovo rješenje, opisano u časopisu Nature, otvara vrata korištenju u podatkovnim centrima i značajno unapređuje gustoću pohrane podataka. Bug donosi i ostale novosti iz svijeta znanosti.

06.05.2025. (00:00)

Kad ti zemaljski računi za struju postanu previsoki

Svemirski podatkovni centri: Schmidtov odgovor na energetski izazov umjetne inteligencije

Bivši šef Googlea Eric Schmidt kupio je tvrtku Relativity Space s ciljem gradnje podatkovnih centara u svemiru. Zbog ogromne energetske potrošnje umjetne inteligencije, Schmidt predviđa golem rast potražnje za strujom i računa na solarne panele i svemirski vakuum za hlađenje centara. Projekt, iako ambiciozan, suočava se s tehničkim, logističkim i financijskim izazovima, uključujući potrebu za dodatnim ulagačima. Relativity Space, s raketom Terran R, nudi mu lansirnu platformu bez konkurencije milijardera poput Muska i Bezosa. Schmidt tako računa da će budućnost AI-ja – doslovno – lansirati u orbitu. Bug

19.03.2025. (20:00)

AI jede struju za doručak

Rast podatkovnih centara i AI prijeti globalnoj potrošnji energije

Podatkovni centri i AI sustavi postaju energetski monstrumi – njihova potrošnja struje raste poput startup balona. U SAD-u bi do 2030. mogli gutati 9,1 % električne energije, dok će u EU doseći 150 TWh do 2026. Irska i Danska prednjače u EU, dok nordijske zemlje profitiraju na hladnijoj klimi. AI dodatno pojačava pritisak – jedan upit ChatGPT-a troši 10 puta više struje od Google pretrage. Veliki tech divovi bilježe eksploziju emisija CO₂, a pitanje održivosti sve je glasnije. Hoće li AI industrija izgurati elektroenergetske mreže iz tračnica? Lider

04.12.2024. (11:00)

Digitalizacija košta

Data centri već koriste 1,5 posto globalne potrošnje električne energije, održavanje je već sada izazovno

Poboljšanje energetske učinkovitosti predstavlja mnoge izazove za industriju data centara — ali također i uzbudljive prilike za inovacije. Srž ovog izazova leži u implementaciji učinkovitih i održivih rješenja za hlađenje. Prosječni moderni data centar koristi oko 40 posto svoje snage za hlađenje. U pripremi su mnoge nove tehnike koje obećavaju, no danas se uobičajeno koristi nekoliko metoda hlađenja: zračno, tekućinom, polijevanjem, isparavanjem i tzv. slobodnim hlađenjem.  Mreža 

29.10.2024. (15:00)

Valjda manje i zrači

Mali nuklearni reaktori rješenje za potrebe hlađenja podatkovnih centara

Deep Atomic, startup za nuklearnu energiju sa sjedištem u Švicarskoj, predstavio je planove za mali modularni reaktor (SMR) koji će zadovoljiti rastuće potrebe podatkovnih centara za energijom. Mali nuklearni reaktor nazvan MK60 nudi kompaktno i skalabilno rješenje opskrbom od 60 megavata električne energije i 60 megavata za potrebe hlađenja podatkovnih centara, navodi se u priopćenju tvrtke. Reaktori MK60 omogućuju idealno postavljanje bez dodatnog opterećenja infrastrukture, na licu mjesta. Reaktor radi bez obzira na pouzdanost mreže i nastavlja s radom u svim vremenskim uvjetima 24 sata dnevno. Mnoge tvrtke, uključujući tehnološke divove poput Googlea, Microsofta i OpenAI-a, nedavno su potpisale goleme ugovore o nabavi nuklearne energije za napajanje svojih podatkovnih centara. Revija HAK