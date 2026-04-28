Gigavat ideja, kilovat odgovora

Još malo o Pantheonu u Topuskom: "50 milijardi je više od pola hrvatskog BDP-a" - Monitor.hr
Još malo o Pantheonu u Topuskom: “50 milijardi je više od pola hrvatskog BDP-a”

AI razvojni i inovacijski centar Topusko, prema tim najavama, trebao bi biti suvremeni podatkovni centar ukupne snage 1 GW, raspoloživosti rada iznad dosad najvišeg Tier 4 standarda koji se primjenjuje u EU te ukupne vrijednosti u izgradnji i opremanju čak veće od 50 milijardi eura. Kompanija Pantheon najavila je da će sa strateškim partnerom, Grupom Končar, izgraditi vlastitu trafostanicu te novih 280 km dalekovoda za potrebe centra. Centar će, kažu u najavi, koristiti vlastite bunare i neće se spajati na postojeću vodovodnu i kanalizacijsku mrežu. Koristit će vlastite izvore vode i vlastito rješenje za hlađenje sustava. Najavljuje se i do 6.000 radnih mjesta. Bug

  • IT stručnjak Marko Rakar: Gigavat struje je sam po sebi problematičan, sličniji je potrošnji Grada Zagreba nego Grada Rijeke. Ukupna potrošnja tog data centra odgovarala bi otprilike 40 posto potrošnje Republike Hrvatske. Postavlja se pitanje odakle bi ta struja došla. Investicija od 50 milijardi je također nevjerojatna. Ako pogledate najveće data centre koji se grade, ni jedan od njih ne prelazi 15, 20 milijardi dolara. Ta brojka je sama po sebi problematična. Data centri ne zapošljavaju ljude, neće ništa učiniti na zaposlenosti. Index
  • Lucijan Carić: Pitanje je imamo li mi i vodene kapacitete za hlađenje, a potrebna je golema količina takozvane tamne optike, i to redundantne. Ne vjerujem da Hrvatska danas ima takvu infrastrukturu, a upitni su i čipovi (tportal)

