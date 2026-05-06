Banaliziranje Banije

U SAD-u je najveći broj podatkovnih centara, njih oko 600, izgrađen u Virginiji, a polovica globalnog internetskog prometa prolazi tom američkom saveznom državom. U lanjskoj reportaži Business Insidera navodi se i da će u samo dva okruga, ukoliko se realiziraju predviđeni planovi, centara biti više nego u cijeloj Rusiji. Podatkovni centri ondje se već godinama grade u klasterima u blizini izvora vode, a troše oko četvrtine ukupne električne energije sredina u kojima se nalaze. Dokumentirani su i slučajevi zdravstvenih problema lokalnog stanovništva izazvanih konstantnom bukom i vibracijama, pa je ova država, koja je samo lani tehnološkim kompanija osigurala 1,6 milijardi dolara poreznih olakšica, ujedno središte otpora izgradnji novih centara – pišu Novosti, spomenuvši kako su u državi Maine upravo izglasali zabranu izgradnju centara snage 20 megavata (Pantheon bi trebao imati 1 gigavat)…

Planirani Pantheon AI trošio bi između 20 i 30 posto ukupne hrvatske godišnje potrošnje električne energije, zbog čega zahtijeva i potpuno novu energetsku infrastrukturu, na HRT-u razgovarali i s mještanima.