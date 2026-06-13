Yesterday i malo sutra
Paul McCartney – The Boys of Dungeon Lane: Album okrenut prošlosti, ali ne i nostalgičan
McCartney je od sve četvorice Beatlesa imao svakako komercijalno najuspješniju solo karijeru, no bez obzira na njegov neupitni autorski status, u retrospektivi začuđuje prosječnost nekih dijelova diskografije. Prvi albumi “McCartney” i “Ram” su bili nepretenciozni, ali vrlo dobri, a kasnije revalorizacije su drastično promijenile tadašnji mlaki prijem. “The Boys of Dungeon Lane”, kao i albumi što mu prethode u zadnjih dvadesetak godina jest okrenut prošlosti, ali nije nostalgičan, jer Macca svoje djetinjstvo i mladost ne idealizira niti mu pridaje romantičarsko ruho. Prošlost je za njega idealistički supstrat, niz zvučnih i drugih osjetilnih asocijacija, nekadašnji realitet koji više nema materijalno uporište, jer „ništa nije izgrađeno da traje“. Prema tome, ostaje memorija, ma kako bila varljiva ili nepouzdana, ali na autorovoj hijerarhiji vrijednosti zauzima visoko mjesto. Kažu na Music Boxu