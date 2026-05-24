'This was goodbye; let it also be hello'
Colbertova “cancellebracija”: Veliko finale u Ed Sullivan Teatru
Stephen Colbert oprostio se od The Late Showa nakon što je CBS, iz financijsko-političkih razloga, ukinuo najgledaniji kasnonoćni show. Unatoč prisilnom kraju, finale je pretvoreno u trijumfalnu proslavu ispunjenu nadrealnim humorom. Epizodu su obilježili skečevi o svemirskoj crnoj rupi uzrokovanoj paradoksom otkazivanja te gostovanja glumačkih zvijezda i kolega voditelja poput Jona Stewarta i Jimmyja Kimmela. Umjesto priželjkivanog pape, Colbertov posljednji gost bio je Paul McCartney, s kojim je otpjevao prigodni hit “Hello, Goodbye“. Za kraj nije bilo gorčine, već je televizijska ikona otišla u svom prepoznatljivom stilu – uz pjesmu, apsurd i nadu. NY Times, komentiraju na Forumu