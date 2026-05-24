Colbertova "cancellebracija": Veliko finale u Ed Sullivan Teatru - Monitor.hr
'This was goodbye; let it also be hello'

Stephen Colbert oprostio se od The Late Showa nakon što je CBS, iz financijsko-političkih razloga, ukinuo najgledaniji kasnonoćni show. Unatoč prisilnom kraju, finale je pretvoreno u trijumfalnu proslavu ispunjenu nadrealnim humorom. Epizodu su obilježili skečevi o svemirskoj crnoj rupi uzrokovanoj paradoksom otkazivanja te gostovanja glumačkih zvijezda i kolega voditelja poput Jona Stewarta i Jimmyja Kimmela. Umjesto priželjkivanog pape, Colbertov posljednji gost bio je Paul McCartney, s kojim je otpjevao prigodni hitHello, Goodbye“. Za kraj nije bilo gorčine, već je televizijska ikona otišla u svom prepoznatljivom stilu – uz pjesmu, apsurd i nadu. NY Times, komentiraju na Forumu


Svi smo to htjeli saznati: Tko je ubio Lauru Palmer?

Kraljica Elizabeta II. obožavala je seriju “Twin Peaks” toliko da je otkazala nastup slavnog glazbenika za svoj rođendan

U intervjuu za glazbeni portal NME Angelo Badalamenti, skladatelj glazbe za poznatu američku seriju „Twin Peaks“ redatelja Davida Lyncha, ispričao kako je britanska kraljica bila velika ljubiteljica te serije. A to je saznao od – Paula McCartneyja. „U vrijeme kada se serija ‘Twin Peaks’ prikazivala diljem svijeta letio sam u London kako bih radio s McCartneyjem u studiju Abbey Road. Sad ću vam ispričati priču. Prije nego što smo počeli raditi, McCartney je bio pozvan da nastupi na proslavi kraljičinog rođendana. Kada su se susreli, obratio joj se s riječima: ‘Čast mi je što sam večeras ovdje, Vaše Veličanstvo, sada ću izvesti neke pjesme za Vas’. Na to mu je kraljica rekla: ‘Žao mi je, ne mogu ostati. Pet do osam je, moram ići pogledati ‘Twin Peaks‘, ispričao je Badalamenti.

Paul McCartney naći će se na seriji poštanskih markica. Britanski Royal Mail odat će mu počast izdavanjem serije 12 poštanskih markica posvećenih njemu, odnosno njegovom radu. Osim fotografija, na markicama će se naći i set od 8 LP-a njegove solo karijere. (Novi list)

