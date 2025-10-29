Pavelićev fašizam kao “lijek” protiv demokracije - Monitor.hr
Danas (14:00)

Kad diktator objasni zašto je demokracija “dosadna”

Pavelićev fašizam kao “lijek” protiv demokracije

Enis Zebić podsjeća da je Ante Pavelić u knjizi Strahote zabluda otvoreno odbacio demokraciju, nazivajući fašizam njezinim “nasljednikom” i nužnim alatom protiv boljševizma. Demokraciju je smatrao slabom i “rastočujućom”, a fašizam poretkom “naroda jedinstvenog po krvi i volji”. Autor ističe da je NDH bila ne samo zločinačka nego i duboko antidemokratska država bez ustava, sabora ni izbora. Upozorava kako današnja relativizacija ustaštva znači i napad na ustavne temelje Republike Hrvatske – pluralizam, slobodu i demokraciju. Ideje


Dakle, ”nacionalna lojalnost” je u Stepinca bila jača od nacionalne dužnosti i dužnosti prema istini. I kada je oduševljenje novom državom i poglavnikom splasnulo, Stepinac i kler nisu okrenuli leđa režimu, već su samo blago upozoravali na prekomjernost žestokih postupaka i deportacija u Jasenovac. Stepinac je nakon formiranja NDH uputio okružnicu kojom je svećenstvu preporučio novi režim (državu), iako je dobro znao da to nije ni samostalna ni slobodna država, već puki nacistički satelit. A ako to nije znao, onda je bio krajnje naivan, u što je teško (po)vjerovati. Pavelić je zauzeo pozu ”zatočnika kršćanstva” pod kojom se Hrvatska vraća svojoj drevnoj ulozi Antemurale Christianitatis, predziđa kršćanstva prema ”poganskom Istoku”. I umjesto da Stepinac i Crkva prokažu poglavnika i njegovu zločinačku politiku, nastojali su iz petnih žila umanjiti njegove zločine, a i Vatikan je o tomu šutio, iako je sve to dobro znao. Drago Pilsel za Autograf.

Najpopularniji moderni političar u Dalmaciji je Stjepan Radić (s indeksom 38,8), slijedi Ante Starčević (33,7), na trećem mjestu je Franjo Tuđman (28), pretposljednji je Ante Pavelić s negativnim indeksom –11,2, a posljednji Stjepan Mesić (-13,3), pokazuje istraživanje. Na nivou Hrvatske poredak je – Radić, Starčević, Tuđman, Tito, Mesić, Maček te, kao posljedni i jedini negativan, Pavelić (–25,9). Slobodna

“Ušato U u hrvatskoj je pavelićevskoj praksi i imitaciji današnjih neoustaša, bio i ostao amblem koji samo produžava smisao svastike. Dakle: ušato U je svastika, a njeno ukazanje na jednom travnjaku čista je i puka prijetnja – Srbima, Židovima, Hrvatima ljevičarima. Nije mi stalo ovo više razrađivati jer bi to bilo isto kao govnu dati pljusku, a to nije higijenski. Tu tvorevinu treba sprati smetlarskim šmrkom i – dolje u kanalizaciju“, piše Igor Mandić.

