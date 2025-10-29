Kad diktator objasni zašto je demokracija “dosadna”
Pavelićev fašizam kao “lijek” protiv demokracije
Enis Zebić podsjeća da je Ante Pavelić u knjizi Strahote zabluda otvoreno odbacio demokraciju, nazivajući fašizam njezinim “nasljednikom” i nužnim alatom protiv boljševizma. Demokraciju je smatrao slabom i “rastočujućom”, a fašizam poretkom “naroda jedinstvenog po krvi i volji”. Autor ističe da je NDH bila ne samo zločinačka nego i duboko antidemokratska država bez ustava, sabora ni izbora. Upozorava kako današnja relativizacija ustaštva znači i napad na ustavne temelje Republike Hrvatske – pluralizam, slobodu i demokraciju. Ideje