Povratak u osamdesete

Riječ je o prvom cjelovečernjem filmskom uratku i redateljice Tommy i scenaristice Tracey Scott Wilson, ujedno i filmska biografija kraljice soula Arethe Franklin. Premda redateljici film sve više gubi na snazi kako se bliži kraju, najveća krivnja ponovno ipak leži u scenariju. Dijalozi možda nisu komično loši kao kod Parksove u “Billie Holiday”, ni Wilson ne preza od bolno klišejiziranih replika poput: “Glazba će ti spasiti život” i sličnih. Film će nam zatim dati do znanja da su Arethin život obilježile užasne traume poput seksualnog zlostavljanja u toj dobi scenom koja na to jasno upućuje, da se isto ne bi do kraja filma više nikad spominjalo. Puno više pozornosti posvećeno je smrti njezine majke, ali nažalost i to s premalo osjećaja. Ipak, puno je veća šteta što cjelokupna fabula prati sve zamislive klišeje koji su se fosilizirali posljednjih desetljeća u žanru biografije glazbenika i ni na koji način ne pokušava odstupiti od normi i prokušanih obrazaca zbog kojih će na koncu ovakve filmove vjerojatno gledati samo najveći obožavatelji zvijezda o kojima govore. Recenziju filma donosi Ravno do dna.