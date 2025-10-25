Kad te crtić razumije bolje od terapeuta
Pavlić: Čudo ‘prljave’ 2D animacije: Nova serija autora BoJacka pogađa u srce ljudskosti
U svijetu u kojem animirane serije za odrasle više nisu samo šale, ‘Ukratko‘ na Netflixu, nova serija tvorca ‘BoJacka Horsemana’ ističe se kao jedna od najnježnijih i najpametnijih priča o obitelji i vremenu. Nije jednako ludo kreativna, nema antropomorfizirane životinje kao normalne članove društva, a ni animacija joj nije ni blizu tako lijepa – zapravo, mnogo je ružnija, ali na dobar način. No ispod te namjerne neuglađenosti krije se ista ona promišljenost, dubina i životna mješavina drame i komedije koja je ‘BoJacka’ učinila jednim od najboljih naslova suvremene televizije i streaminga. Njegova najveća snaga nije u smijehu ni u suzama, nego u onome što ostaje između – u tom tankom prostoru u kojem se prepoznajemo. Zrinka Pavlić za tportal.