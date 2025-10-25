Kad te crtić razumije bolje od terapeuta

Serija prati naslovni tim koji se sastoji od raznolikih čudovišta, jednog robota i čovjeka koji dobivaju zadatak zaštititi princezu fiktivne zemlje Pokolistana od vještice Circe. Kroz sedam epizoda prožimaju se scene iz prošlosti glavnih likova kako bismo više saznali o njima. Tim se sastoji od Ricka Flaga, dokazanog američkog vojnika koji je vođa tima i jedini čovjek u njemu; Bride koja je Frankensteinova nevjesta, snažna i spremna za borbu; G.I. Robota, jedinog robota u jedinici stvoren u Drugom svjetskom ratu za lakšu borbu protiv nacista. Tu su također Weasel, čudna snažna lasica čije je podrijetlo i dalje nepoznato, Doctor Phosphorus čije je tijelo od radioaktivnog materijala i Nine Mazursky, vodeno stvorenje kod koje se posebno ističe kulturna i dobra narav.Fanomanija

Pokraj glavne radnje, serijal se bavi međusobnim odnosima likova, a ne nedostaje ni crnog te pomalo morbidnog humora uz pokoji komentar na aktualnu društvenu zbilju, sugerirajući kako je rađena za odrasle. To je sve dio novog projekta DC-a koji je još prije nekoliko godina odlučio malo mijenjati stvari kako bi parirali Marvelu. Može se gledati i kao uvertira za idućeg Supermana koji izlazi za par mjeseci, i to istog redatelja – Jamesa Gunna.