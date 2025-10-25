Pavlić: Čudo 'prljave' 2D animacije: Nova serija autora BoJacka pogađa u srce ljudskosti - Monitor.hr
Danas (22:00)

Kad te crtić razumije bolje od terapeuta

Pavlić: Čudo ‘prljave’ 2D animacije: Nova serija autora BoJacka pogađa u srce ljudskosti

U svijetu u kojem animirane serije za odrasle više nisu samo šale, ‘Ukratko‘ na Netflixu, nova serija tvorca ‘BoJacka Horsemana’ ističe se kao jedna od najnježnijih i najpametnijih priča o obitelji i vremenu. Nije jednako ludo kreativna, nema antropomorfizirane životinje kao normalne članove društva, a ni animacija joj nije ni blizu tako lijepa – zapravo, mnogo je ružnija, ali na dobar način. No ispod te namjerne neuglađenosti krije se ista ona promišljenost, dubina i životna mješavina drame i komedije koja je ‘BoJacka’ učinila jednim od najboljih naslova suvremene televizije i streaminga. Njegova najveća snaga nije u smijehu ni u suzama, nego u onome što ostaje između – u tom tankom prostoru u kojem se prepoznajemo. Zrinka Pavlić za tportal.


Slične vijesti

28.03. (14:00)

Opaka ekipa s karakternom manom

Creature Commandos: Nova DC-eva animirana serija za odrasle sa superherojima

Serija prati naslovni tim koji se sastoji od raznolikih čudovišta, jednog robota i čovjeka koji dobivaju zadatak zaštititi princezu fiktivne zemlje Pokolistana od vještice Circe. Kroz sedam epizoda prožimaju se scene iz prošlosti glavnih likova kako bismo više saznali o njima. Tim se sastoji od Ricka Flaga, dokazanog američkog vojnika koji je vođa tima i jedini čovjek u njemu; Bride koja je Frankensteinova nevjesta, snažna i spremna za borbu; G.I. Robota, jedinog robota u jedinici stvoren u Drugom svjetskom ratu za lakšu borbu protiv nacista. Tu su također Weasel, čudna snažna lasica čije je podrijetlo i dalje nepoznato, Doctor Phosphorus čije je tijelo od radioaktivnog materijala i Nine Mazursky, vodeno stvorenje kod koje se posebno ističe kulturna i dobra narav.Fanomanija

Pokraj glavne radnje, serijal se bavi međusobnim odnosima likova, a ne nedostaje ni crnog te pomalo morbidnog humora uz pokoji komentar na aktualnu društvenu zbilju, sugerirajući kako je rađena za odrasle. To je sve dio novog projekta DC-a koji je još prije nekoliko godina odlučio malo mijenjati stvari kako bi parirali Marvelu. Može se gledati i kao uvertira za idućeg Supermana koji izlazi za par mjeseci, i to istog redatelja – Jamesa Gunna.

06.10.2024. (15:00)

Ima li fanova koji su pogledali sve epizode?

Njemački crtić za djecu najdulji je serijal koji se emitira već 65 godina, snimljeno preko 22 tisuće epizoda

Radi se o njemačkom crtiću za djecu Unser Sandmännchen, odnosno Little Sandman, koji se emitira od 1959. godine i broji već 65 sezona. Namijenjen je najmlađoj djeci kao tv emisija pred spavanje. Sniman u tehnici stop animacije, snimljeno je više od 22 tisuće epizoda u trajanju od po deset minuta, što ga čini najdugovječnijim animiranim serijalom koji se još uvijek emitira. U počecima su istovremeno emitirane dvije različite verzije, jedna za Zapadnu Njemačku, druga za Istočnu.