Jer Liga prvaka nije svaki dan

U navodno inovativnom pristupu streamingu uživo, Netflix je ovih dana emitirao live prijenos lika koji se penjao na jednu od najviših zgrada na svijetu – bez sigurnosne mreže ili bilo kakvih drugih sigurnosnih mehanizama. I to je uživo gledalo oko šest milijuna ljudi. Što to govori o budućnosti streaminga i televizije, a što o nama kao publici? Razlog je prozaičan i miriše na Excel – fali mu live sadržaj. Streaming platforme godinama se pretvaraju da su televizija, ali bez onog ključnog elementa koji televiziju čini televizijom – osjećaja da se nešto događa sada i da ćeš, ako propustiš, biti socijalno mrtav barem do sljedeće kave s frendovima.

Skyscraper Live zato je Netflixu bio savršena vježba za jačanje mišića – tehničkih, produkcijskih i psiholoških – a koji su mu potrebni da ispuni još jednu funkciju televizije koju je naumio potpuno zamijeniti. Nekoliko milijuna gledatelja, koliko ih je gledalo ovaj ivenat, možda ne zvuči spektakularno, ali u svijetu u kojem publika sve gleda kad joj se sprdne i ne zarezuje zakazani sadržaj ni za suhu šljivu, to je ozbiljna brojka… Zrinka Pavlić za tportal.