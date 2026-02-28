Pavlić: Netflix sada prodaje 'fear of missing out', osjećaj prijenosa uživo koji nam daje iluziju da prisustvujemo povijesnom trenutku - Monitor.hr
Jučer (22:00)

Jer Liga prvaka nije svaki dan

Pavlić: Netflix sada prodaje ‘fear of missing out’, osjećaj prijenosa uživo koji nam daje iluziju da prisustvujemo povijesnom trenutku

U navodno inovativnom pristupu streamingu uživo, Netflix je ovih dana emitirao live prijenos lika koji se penjao na jednu od najviših zgrada na svijetu – bez sigurnosne mreže ili bilo kakvih drugih sigurnosnih mehanizama. I to je uživo gledalo oko šest milijuna ljudi. Što to govori o budućnosti streaminga i televizije, a što o nama kao publici? Razlog je prozaičan i miriše na Excel fali mu live sadržaj. Streaming platforme godinama se pretvaraju da su televizija, ali bez onog ključnog elementa koji televiziju čini televizijom – osjećaja da se nešto događa sada i da ćeš, ako propustiš, biti socijalno mrtav barem do sljedeće kave s frendovima.

Skyscraper Live zato je Netflixu bio savršena vježba za jačanje mišića – tehničkih, produkcijskih i psiholoških – a koji su mu potrebni da ispuni još jednu funkciju televizije koju je naumio potpuno zamijeniti. Nekoliko milijuna gledatelja, koliko ih je gledalo ovaj ivenat, možda ne zvuči spektakularno, ali u svijetu u kojem publika sve gleda kad joj se sprdne i ne zarezuje zakazani sadržaj ni za suhu šljivu, to je ozbiljna brojka… Zrinka Pavlić za tportal.


Slične vijesti

14.02. (20:00)

Game changer na minus deset – dron je brži od skijaša, a nikad ne ide na start

Napredne kamere i dronovi korišteni na ovogodišnjim Zimskim olimpijskim igrama mijenjaju TV prijenos

Zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026 donijele su tehnološki iskorak u televizijskim prijenosima zahvaljujući Olympic Broadcasting Services. U produkciji se koristi oko 800 kamera, uključujući FPV dronove koji sportaše prate brzinama većim od 120 km/h. Umjetna inteligencija pomaže u izradi sažetaka i naprednih statistika u stvarnom vremenu. Novi “cinematic” kadrovi i zračne perspektive gledateljima pružaju dosad neviđenu blizinu akciji, uz stroge sigurnosne protokole i prilagodbu zahtjevnim zimskim uvjetima. Bug

18.12.2024. (14:00)

Sakupljač trofeja

Večeras u 18: Real Madrid i Pachuca bore se za FIFA Interkontinental kup, besplatan prijenos na FIFA+

Real Madrid je izborio finale nakon što su osvojili Ligu prvaka 2024. godine, dok se s druge strane Pachuca prethodnih dana morala namučiti da bi uopće dospjela do utakmice za trofej. Prvo su pobijedili osvajača Copa Libertadoresa, Botafogo (3:0), a potom u polufinalu egipatski Al Ahly nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca. Luka Modrić bit će, pak, u prilici još jednim trofejom, svojim 28., učvrstiti svoj status među legendama Reala, a i navijači u Hrvatskoj moći će ispratiti njegov lov na novi pokal. Utakmica počinje u 18 sati, a prijenos je dostupan besplatno putem streaminga na platformi FIFA+.