Game changer na minus deset – dron je brži od skijaša, a nikad ne ide na start

Napredne kamere i dronovi korišteni na ovogodišnjim Zimskim olimpijskim igrama mijenjaju TV prijenos

Zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026 donijele su tehnološki iskorak u televizijskim prijenosima zahvaljujući Olympic Broadcasting Services. U produkciji se koristi oko 800 kamera, uključujući FPV dronove koji sportaše prate brzinama većim od 120 km/h. Umjetna inteligencija pomaže u izradi sažetaka i naprednih statistika u stvarnom vremenu. Novi “cinematic” kadrovi i zračne perspektive gledateljima pružaju dosad neviđenu blizinu akciji, uz stroge sigurnosne protokole i prilagodbu zahtjevnim zimskim uvjetima. Bug


