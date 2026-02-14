Game changer na minus deset – dron je brži od skijaša, a nikad ne ide na start
Napredne kamere i dronovi korišteni na ovogodišnjim Zimskim olimpijskim igrama mijenjaju TV prijenos
Zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026 donijele su tehnološki iskorak u televizijskim prijenosima zahvaljujući Olympic Broadcasting Services. U produkciji se koristi oko 800 kamera, uključujući FPV dronove koji sportaše prate brzinama većim od 120 km/h. Umjetna inteligencija pomaže u izradi sažetaka i naprednih statistika u stvarnom vremenu. Novi “cinematic” kadrovi i zračne perspektive gledateljima pružaju dosad neviđenu blizinu akciji, uz stroge sigurnosne protokole i prilagodbu zahtjevnim zimskim uvjetima. Bug