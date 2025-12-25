Zato pođite u miru

Pilsel: Oko molitelja na trgovima nije u pravu Kutleša, već Uzinić - Monitor.hr
Danas (18:00)

Pilsel: Oko molitelja na trgovima nije u pravu Kutleša, već Uzinić

“Više puta sam se rekao da molitva na trgovina nije dobra, ali svejedno ne mislim da bi se taj problem riješio zabranom. Bojim se da bi samo dodatno eskalirao. S tim ljudima bi netko trebao raditi i ne bi im se smjelo podilaziti. Trebalo bi im pomoći razumjeti da kršćani ne mole tako. Mislim da su mnogi od njih izmanipulirani. Preporučio bih im da se ispitaju pred Bogom i svojim ispovjednikom je li svojom molitvom na trgovima postaju bolji ili gori ljudi. I unose li u ovo društvo mir, radost i međusobno poštovanje ili potiču i stvaraju dodate podjele i sukobe” – rekao je Mate Uzinić za Art Kvart, a citirao Drago Pilsel za Autograf, dodavši: sama molitva krunice na javnom mjestu nije sporna. Kažu da je važan cilj molitve da se muževnost dokaže i pokaže pobožnošću molitve krunice. Iz toga se da zaključiti da onaj tko ne moli javno krunicu ili nije pobožna osoba ili nije muževan, nije pravi muškarac, možda niti dobar suprug i otac, a to je zabluda i isključivost.


26.05. (18:00)

Pilsel: Vrijeme je za političko djelovanje hrvatskih biskupa

Dnevne vijesti o karakteru rata koji je izraelski premjer Benjamin Netanyahu poveo ne samo protiv terorista i ubojica Hamasa, već i protiv Palestinaca u Gazi više ne ostavlja prostora za mirno promatranje i za razmišljanje. Takav je stav španjolskih biskupa koji su prošli četvrtak objavili priopćenje kojim osuđuju ”etničko čišćenje” u Gazi, apeliraju da se otvore ulazi za humanitarnu pomoć, osuđuju napade na bolnice i izbjegličke kampove i jasno kvalificiraju djelovanje izraelskih snaga. Španjolska promovira međunarodnu koalciju za razbijanje kordona i ulazak humanitarne pomoći u Gazu i za uvođenje sankcija Izraelu. Crkva podržava! Recimo da se dogodi čudo, da se HBK oglasi o ratu u Gazi, da biskupe ipak zanima sudbina Palestinaca, ponajviše djece koja već umiru od gladi, kakav bi bio efekt toga očitovanja? Ako bi prvi efekt bio da hrvatski katolici ”razoružaju svoje duše”, kako od svih kršćana traži Lav XIV., već bismo mnogo dobili. Drago Pilsel za Autograf.

20.05. (00:00)

Pilsel: Lav XIV, što to donosi prvi papa iz SAD?

Ispostavilo se da je izabran onaj po mjeri želje kardinala na konferencijama prije konklave. Mislim da smo dobili papu kontinuiteta, koji će mariti za siromašne i deprivirane, koji će naglasak staviti na misionarenje ali i koji će možda pomoći da se bogate donacije Crkvi iz SAD vrate u Svetu Stolicu. Za nadati se je da će znati balansirati između predsjednika Trumpa, Rusije, Kine i naše Evrope. Naime, bilo je uvijek straha od pape Amerikanca, da ne bi toliko moći bilo koncentrirano u toj supersili. Mislim da možemo biti mirni jer smo dobili papu misionara koji je 40 godina živio među siromašnima u Južnoj Americi. Drago Pilsel za Autograf

13.05. (12:00)

Pilsel: Partija mi je ubila strica i uzela mami kuću, ipak slavim partizane

Iako sam svjestan groznih zločina partizana u i oko Zagreba nakon oslobođenja Zagreba, iako cijeli život slušam o sudbini strica Karla, iako su komunističke vlasti razvlastile moju obitelj i potjerali na ulicu moju baku i majku, uzevši im našu obiteljsku kuću koja se i danas nalazi na Svetom Duhu, u ulici Šestinski dol 13, ja neću nikada, kao biskup Šaško, ali nikada, relativizirati grozotu zvanom NDH niti još strašnije zločine ustaša. O tome svjedočim godinama, u izjavama, člancima i knjigama i to je stvar dobro poznata o meni. Za razliku od biskupa Šaška ja, bez obzira na partizanske zločine, smatram da je Zagreb 8. maja 1945. – oslobođen! Trebali smo biti oslobođeni, oni tada i mi danas, jer da nije bilo partizana i njihove junačke borbe mi bismo bili gubitnici i ne bi bilo Hrvatske! Drago Pilsel za Autograf.

07.05. (15:00)

Pilsel: Isus u konklavi – upute za izbor novog pape

Bi li bio izabran kardinal koji bi, kao Isus, umjesto da se bavi blagoslovima, konkordatima, diplomatskim floskulama ne baš svetim vladama i onim diktatorima koji se vole slikati u Vatikanu, ili ugostiti Papu u svojim nesretnim državicama, rekao svima onima koji zatiru slobodu: ”Slušajte vi i kažite onoj lisici da ću i dalje otvoreno propovijedati!”, baš kao što je Isus poručio kralju Herodu kada ga je ovaj kanio ušutkati?

A bi li bio izabran netko tko se družio s prostitutkama i drugim grešnicima naviještajući im Kraljevstvo nebesko. Dakle, da li bi bio izabran netko kao papa Franjo ili još bolji od njega? Definitivno, Isus bi imao jako malo glasova u konklavama, ako bi ga itko uopće i primijetio. Za njega bi dim iz Sikstinske kapele bio crn. A kada je već riječ o konklavi (iz latinskog, a znači pod ključem), treba reći da kardinali više nisu, kao nekoć, doslovno pod bravom. Moći će slobodno šetati unutar vatikanskih zidina, posebno u bogatim vrtovima i muzejima, tražeći inspiraciju ili debatirajući između sebe.

Ali kardinalima je zabranjen svaki dodir s vanjskim svijetom kako ne bi nitko na njih utjecao. Njihove prostorije već su pregledane kako bi se stekla sigurnost da nisu ozvučene iako tajnost više nije tako stroga pa se relativno brzo saznaje (uvijek postoje kanali kojima cure tako zanimljive informacije) kako tko stoji u izbornih krugovima… Drago Pilsel za Autograf

28.04. (21:00)

Pilsel: Imali smo Papu koji je bio garant otvaranja Crkve i širenja slobode u njenim redovima

Trebao nam je Papa u duhu s Evanđeljem koji neće trpjeti duhovni imperijalizam kakav je desetljećima stizao iz Rima (na što sam kao Latinoamerikanac bio i ostao jako osjetljiv i alergičan). Zatim nam je trebao Papa koji će se prema drugim biskupima odnositi kolegijalno i koji će promovirati unutarcrkveni dijalog, pogotovo u službi ekumenizma. Trebao nam je pastir koji će imati ispravan stav prema ženama i vjernicima laicima. Seksualne razlike ne mogu više biti korištene da bi im se spriječile dužnosti. Nema više mjesta za seksizam u Crkvi! Papa Franjo je Crkvu pozvao da se okani fundamentalizma, svakog. Drago Pilsel za Autograf.

14.12.2024. (18:00)

Pilsel: Papa Franjo bi trebao dobiti Nobelovu nagradu za mir

Istaknuti katolici su već dobivali Nobelovu nagradu za mir (redovnica Majka Tereza, na primjer, 1979. ili argentinski laik i borac za ljudska prava Adolfo Pérez Esquivel, 1980.), a dobivali su ga i drugi kršćani (anglikanski nadbiskup Desmond Tutu, 1984.) i vjerski lideri (Tenzin Gyatso, XIV. Dalaj lama, 1989.), ali ni jedan papa tu nagradu nije dobio, kažu, jer je u komitetu bilo predrasuda. Bila bi to potvrda da se, nagradivši jednog šefa države (a Franjo to jest), ipak ne nagrađuje sila koju ta osoba predstavlja koliko nada koju slavodobitnik nudi i pobuđuje. Intenzivno lobiranje da se zaustavi rat Rusije protiv Ukrajine ili sva sila kontakata u korist Palestinaca u Gazi (Papa u novoj knjizi otvara mogućnost da su možda u pravu oni koji tvrde da se tamo vrši genocid) prilika je da se još jednom vidi kako je potrebno dati prostora nadi, unatoč svim lošim vijestima koje nas pritišću i tjeraju u malodušnost. Papa Franjo, uvjeren sam, nudi jasnu političko-etičku i oslobodilačku perspektivu nade. Drago Pilsel za Autograf.

02.11.2024. (20:00)

Drago Pilsel: Slovo o još jednom (ne)uspjehu, u Nacionalu

Naime, Bero, kako ga svi zovu u redakciji, mi reče da je Nacional u ozbiljnim financijskim problemima, da pokrenuti radio jako puno košta, da mora ”rezati troškove” (spominjao je i priloge koje idu uz Nacional) i da, eto, nisam ja nešto krivo učinio nego, tako, da mi se mora zahvaliti i neko vrijeme ukinuti moju (religiološku) kolumnu. Posljednju takve vrste (gdje se progovaralo o crkvenim anomalijama) u hrvatskim tiskanim medijima. Tako sam se dvoumio, sve do petka, javno progovoriti i iznijeti navodno službeni razlog ”izlijetanja u zavoju”. U petak sam prelomio i na Facebooku napisao objavu nakon koje je uslijedila Berina, po meni ružna, reakcija. Ostalo je u zraku da bi možda Bero popustio pritiscima ili sugestijama iz visoke crkvene adrese, zbog jedne od kolumni. Ja to ne vjerujem: mislim, to jest, volio bih i dalje vjerovati da je Bero nesklon takvim kompromisima. Bez obzira na svemu ja smatram Berislava Jelinića važnim imenom našeg novinarstva i imam razumijevanje za ono kroz što sada prolazi. Drago Pilsel za Autograf.

21.10.2024. (14:00)

Pilsel: 20 godina ogromnog doprinosa Documente i Vesne Teršelič

Kako je istaknuto, ključni je razlog ovoga nastojanja iskustvo prešućivanja i falsificiranja ratnih zločina i ostalih ratnih zbivanja od 1941. do 2000. koje je utjecalo na noviju prošlost, kako Jugoslavije tako i post-jugoslavenskih društava.

Od svog osnutka ”Documenta” doprinosi razvijanju individualnih i društvenih procesa suočavanja s prošlošću u izgradnji održivog mira u Hrvatskoj i široj regiji produbljujući javni dijalog i inicirajući debate o javnim politikama koje potiču suočavanje s prošlošću, prikupljajući podatke, objavljujući istraživanja o ratnim događajima, ratnim zločinima i kršenjima ljudskih prava, te prateći sudske procese na lokalnoj i regionalnoj razini kao doprinos poboljšanju sudskih standarda i prakse u suđenjima za ratne zločine.

Planiraju objaviti popis svih žrtava do 30. godišnjice ”Oluje” a nakon toga i ”Hrvatsku knjigu mrtvih” (dokumentiranje ljudskih gubitaka) koja će obuhvatiti sve žrtve rata vezane uz naš teritorij od početka Domovinskog rata.

Već sada Documenta ima važnu arhivu u obliku intervjua (video i audio) a istraživačima se nudi i sređene arhive Antiratne kampanje Hrvatske i GOLJP-a. Tu je i praćenje suđena za ratne zločine (preko 400 kaznenih predmeta), što je također velika arhiva. Drago Pilsel za Autograf

25.09.2024. (14:00)

Pilsel: Vatikanska placebo Gospa

Papa je odlučio ne priznati nadnaravnost međugorskog ”fenomena”, ali priznaje da su mnoge tzv. Gospine poruke od Duha Svetog nadahnute. Vjernicima koji hoće vjerovati da se Majka Božja vidiocima ukazala, brat bratu, jedno 50 hiljadu puta (nekima od ”vidioca” pojedinačno i preko 7.000 puta!!) Crkva daje placebo pilulu, pardon, Gospu. ”Marija nije ravnatelj poštanskog ureda koji svaki dan šalje poruke”, poručio je, znamo, papa Franjo. Čini se da je time zapravo poslao signal o tome kakvi su rezultati vatikanske komisije o fenomenu Međugorja. Bit će zanimljivo, ako doživimo Papin pravorijek, hoće li gospodarski kaos, koji je otvoreni prostor za široku lepezu raznih oblika kriminala i korupcije, biti dokazom da tu Gospe ima ili nema. Drago Pilsel za Autograf.

17.09.2024. (18:00)

Pilsel: Je li SDP ljevica, služi li ona još ičemu danas?

Ljevica je razočarana, pa se politika odlučuje sve bliže centru. Ljevica je postala buržoaska, usvojila je praksu desnice, izgubila je etičko djevičanstvo. U mnogim zemljama razočarana omladina masovno napušta socijaliste. Mnogi se pitaju služi li danas ljevica još ičemu?! Pitate me o SDP-u? Pa to, dragi moji čitatelji, to nisu ljevičari, to su neokapitalisti. Danas, kada su obrana ljudskih prava i prava radnika tema ne samo ljevice i kada socijaldemokracija paktira s ekstremnom desnicom, da: SDP je bio spreman na koaliciju s DP-om, živimo vrijeme koje traži nova i kreativna rješenja kako bismo pobjegli od starih shema. Kada ljevica, međutim, zaboravlja da treba koristiti srce da bi obranila prava najunesrećenijih, već bira sudioništvo krupnog kapitala, luksuz milijardera iliti tajkuna, postoji opasnost da i oni na ljevici budu kušani, kao u stara vremena, da se vjeruje kako dobro uvijek dolazi s desna i kako je lijevo izdaja. Drago Pilsel za Autograf.