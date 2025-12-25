Zato pođite u miru
Pilsel: Oko molitelja na trgovima nije u pravu Kutleša, već Uzinić
“Više puta sam se rekao da molitva na trgovina nije dobra, ali svejedno ne mislim da bi se taj problem riješio zabranom. Bojim se da bi samo dodatno eskalirao. S tim ljudima bi netko trebao raditi i ne bi im se smjelo podilaziti. Trebalo bi im pomoći razumjeti da kršćani ne mole tako. Mislim da su mnogi od njih izmanipulirani. Preporučio bih im da se ispitaju pred Bogom i svojim ispovjednikom je li svojom molitvom na trgovima postaju bolji ili gori ljudi. I unose li u ovo društvo mir, radost i međusobno poštovanje ili potiču i stvaraju dodate podjele i sukobe” – rekao je Mate Uzinić za Art Kvart, a citirao Drago Pilsel za Autograf, dodavši: sama molitva krunice na javnom mjestu nije sporna. Kažu da je važan cilj molitve da se muževnost dokaže i pokaže pobožnošću molitve krunice. Iz toga se da zaključiti da onaj tko ne moli javno krunicu ili nije pobožna osoba ili nije muževan, nije pravi muškarac, možda niti dobar suprug i otac, a to je zabluda i isključivost.