Danas (11:00)

Kad je bal, nek' je barem legal

Piratizacija u Hrvatskoj godišnje ‘pojede’ oko 70 milijuna eura prihoda

Na Danima komunikacija 2026. stručnjaci su upozorili da piratstvo u Hrvatskoj više nije samo pravno pitanje, već ozbiljan tržišni poremećaj. Procjenjuje se da industrija godišnje gubi 70 milijuna eura – od čega 60 milijuna odlazi na izgubljene pretplate, a 10 milijuna na oglašavanje. Panelisti su istaknuli da je trenutni sustav suzbijanja spor, dok korisnici često biraju ilegalne puteve zbog navika, a ne samo cijene. Zaključeno je da u borbu moraju ući i oglašivači i platforme, jer račun za “besplatan” sadržaj na kraju plaćaju država, kreativna industrija i sami gledatelji. tportal


16.04. (13:00)

Dobar radnik na traci

Budućnost oglasa: AI generira kvantitetu, ali čovjek i dalje definira kvalitetu

Umjetna inteligencija već je preuzela operativne zadatke poput zakupa medija i masovne produkcije vizuala, no članovi oganizacijskog odbora nadolazećih Dana komunikacija ističu da ljudski faktor ostaje nezamjenjiv. Dok algoritmi optimiziraju kampanje u stvarnom vremenu, ključni preostali resursi ljudi su strateški uvid, emocionalna rezonanca i istančan ukus. Predviđa se pad važnosti generičkog sadržaja i organskog pretraživanja, dok kanali koji drže pažnju (poput TikToka) jačaju. Budućnost struke leži u korištenju AI-ja kao “kopilota”, pri čemu čovjek zadržava ulogu onoga koji prepoznaje vrhunsku ideju u moru generičkih rješenja. Netokracija

14.04.2023. (10:00)

Niste sigurni

Edward Snowden na Danima komunikacija

Najzvučnije ime ovogodišnjih Dana komunikacija, koji se održavaju od 20. do 23. travnja u Rovinju. On će se uključiti u program virtualno iz Moskve, a pričat će o vraćanju povjerenja, odnosno sljedećoj generaciji problema povezanih s privatnosti i sigurnosti. U višegodišnjem radu unutar organizacije Freedom of the Press godinama je već usmjeren na zaštitu novinarstva i bavi se javnim interesima te educira o svakodnevnim izazovima koje donosi preplitanje privatnosti i tehnologije. Netokracija

22.04.2018. (00:30)

Dobra i loša komunikacija

Postnikov: Neonarci

“Nije li baš to čar komunikacijske industrije? Možeš ‘diskutirati’ i ‘postavljati pitanja’ istovremeno dok izbjegavaš bilo kakvu odgovornost. Možeš dovesti u goste čovjeka čija marketinška taktika već izdaleka smrdi na Goebbelsa i promovirati ga kao ‘kontroverznog predavača’. Zajedno, stare pouke Hitlerovog ministra propagande možete prilagođavati složenim zahtjevima novog medijskog vremena, jer posao je komunikacijskog stručnjaka da uvjeri ljude kako je baš njegov klijent – danas Donald Trump, sutra netko mnogo gori – u svemu najbolji, najpametniji i najuspješniji: nisi dakle neonaci, više neonarci”, komentira Boris Postnikov Dane komunikacija u Rovinju na kojima je gostovao Brad Parscale, Trumpov stručnjak za masovno komuniciranje. Novosti

03.04.2017. (16:54)

Pirate Bay štos

Kako je Sunde ‘slučajno’ osnovao sektu i desničarsku stranku

Na Danima komunikacija u Rovinju gostovao je Peter Sunde, suosnivač The Pirate Baya. Njegov je govor opravdano izazvao dosta zanimanja, jer je Sunde pričao kako je Pirate Bay bio pozvan na Venecijanski bijenale, a u isto vrijeme imao sudski spor u Italiji, kako ih je pratio privatni detektiv po nalogu holivudskih odvjetnika, te kako je nastala religija kopimizam. Osim toga, Sunde je ispričao kako je iz šale pomogao u suosnivanju lažne nacionalističke stranke. Netokracija

04.03.2017. (09:27)

The Lone Bay

Suosnivač Pirate Baya na konferenciji u Rovinju

Suosnivač The Pirate Baya, Peter Sunde dolazi na ovogodišnje Dane komunikacija u Rovinj gdje će govoriti o odgovornosti u digitalnoj eri i nevidljivim strukturama moći koje na nas utječu (u tom je kontekstu bio opisao Marka Zuckerberga diktatorom bez države). Peto izdanje festivala Dani komunikacija posvećeno je integraciji oglašavanja i odnosa s javnošću, a održava se od 30. ožujka do 2. travnja u rovinjskom hotelu Lone. Netokracija