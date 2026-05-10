Kad je bal, nek' je barem legal

Na Danima komunikacija 2026. stručnjaci su upozorili da piratstvo u Hrvatskoj više nije samo pravno pitanje, već ozbiljan tržišni poremećaj. Procjenjuje se da industrija godišnje gubi 70 milijuna eura – od čega 60 milijuna odlazi na izgubljene pretplate, a 10 milijuna na oglašavanje. Panelisti su istaknuli da je trenutni sustav suzbijanja spor, dok korisnici često biraju ilegalne puteve zbog navika, a ne samo cijene. Zaključeno je da u borbu moraju ući i oglašivači i platforme, jer račun za “besplatan” sadržaj na kraju plaćaju država, kreativna industrija i sami gledatelji. tportal