Vamos a la playa!
Plaža Monte Clérigo na Costa Vicentini, na jugozapadu Portugala, osvojila je titulu najbolje europske plaže
Portal European Best Destinations objavio je popis najboljih europskih plaža za 2026. godinu, a prestižnu titulu pobjednika odnijela je portugalska Praia de Monte Clérigo zahvaljujući netaknutoj prirodi, autentičnosti i pristupačnim cijenama smještaja. Drugo mjesto pripalo je grčkoj plaži Voutoumi, koja je proglašena i najljepšom zbog tirkiznog mora. Grčka je u potpunosti izdominirala popisom s čak pet mjesta u prvih deset. Među elitom su se našle i talijanska plaža Bogliasco, španjolska Cala Mesquida, turski Kaputaş te neočekivani norveški adut – skrivena plaža Kvalvika na Lofotima. N1