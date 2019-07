Plaža Podvrške kod Murtera

Prema Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama ulaz na plaže pod koncesijom ne može se naplaćivati – kaže Frano Staničić, profesor upravnog prava, ali “u stvarnosti se naplaćuje… Uredba o postupku dodjele koncesija na pomorskom dobru to je omogućila, ali bez jasnog uporišta u zakonu”. Zabranjeno je i ograđivanja plaža, kaže on u intervjuu Večernjem, što znači da su privatne plaže kršenje zakona – “nikom se ne može zabraniti ulaz na područje pomorskog dobra osim ako to nije vojna luka”.