Bile su ovacije, malko viču?
Pobjednici 83. venecijanske Mostre: Zlatni lav za dramu “Nepoznata žena”
Glavni Zlatni lav pripao je danskoj psihološkoj drami “Nepoznata žena” redateljice May el-Toukhy, koja je bila jedina žena u službenoj konkurenciji. Glavna glumica Mathilde Arcel nagrađena je za najbolju ulogu, dok je Kup Volpi za najboljeg glumca osvojio John Malkovich za film “Wild Horse Nine“. Velika nagrada žirija otišla je Leeju Chang-dongu, a nagrada za režiju Ilji Khrzhanovskyju, koji ju je posvetio Ukrajini. Festival su obilježile i kritike zbog slabe zastupljenosti redateljica. Variety, HRT… BBC donosi popis filmova s ovogodišnje Venecije koji bi mogli konkurirati za Oscare.