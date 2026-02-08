Čudna i nepredvidljiva biljka
Podaci s Binancea otkrivaju zašto cijena bitcoina pada unatoč rastu potražnje
Bitcoin ima ograničenu ponudu koja se ne mijenja – ukupno ih je 21 milijun, ali njegova cijena ne ovisi samo o toj oskudici. Većina trgovanja danas se odvija putem izvedenica – trajnih ugovora, futuresa i opcija – koje ne zahtijevaju stvarnu kupnju bitcoina. Tako nastaje golema "sintetička" izloženost, često višestruko veća od stvarne količine kovanica. Kratkoročna cijena zato se formira ondje gdje dominiraju poluga, likvidacije i brze promjene pozicija, a ne nužno na spot tržištu. Oskudica je stvarna, ali tržišna dinamika je fleksibilna.