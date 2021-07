Lijepa priča nedjeljom

Program “Nevjerojatni” je natječaj koji provodi ACT grupa u suradnji s Raiffeisenbank Hrvatska, a namijenjen je financijskoj podršci mladim poduzetnicima u vrijednosti od 5000 eura. U sklopu programa bit će organizirane i edukacije o marketingu, prodaji, strategiji, operacijama – ovisno o stvarnim potrebama korisnika. Namijenjen je mladim poduzetnicima i poduzetnicama, do 35 godina starosti, čije su tvrtke registrirane u Hrvatskoj i to minimalno godinu dana do roka prijave, a to je 31. svibnja. Od prijavljenih poduzeća odabrat će se njih pet, a objava rezultata bit će u lipnju ove godine. Lider