Praznik s grahom

Danas se u Zagrebu pod nazivom “Za reforme, za ljude” održava sindikalni prosvjed povodom Praznika rada (od 11 ispred Radničkog doma, ići će se u Maksimir), a na koji će doći i prosvjednici iz Pule, Rijeke, Varaždina, Čakovca, Karlovca, Siska, Slavonskog Broda i Osijeka. Prosvjedi se održavaju i u Splitu na Marjanu, te u Karlovcu, tradicionalnom biciklijadom. Proslave Praznika rada, bez prosvjeda, organizirani su u Osijeku, Puli, Virovitici, Sisku, Rijeci, Splitu, dok se u Zagrebu i okolici izdvajaju Chill&Grill na Bundeku, festival hrane i pića, roštiljada u Zaprešiću te biciklijada u Vrbovcu.