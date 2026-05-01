Danas (13:00)

Praznik s grahom

  • Zagreb:Podjela graha i štrukli, čekaju se nastupi Silentea, Pavela i Vesne Pisarović, Tomašević: Radnička prava nije nešto što se dobije, za to se izbori (Jutarnji), uživo iz Maksimira (Zagreb.info)
  • Obilježava se u gradovima i općinama diljem Hrvatske (HRT)
  • I ove se godine plaćalo “čuvanje” mjesta za roštiljanje na Jarunu, honorari od 50 eura (Index)
  • Fotke donosi i Net

Danas (07:00)

Grah, roštilj i malo povijesti

Zašto 1. svibnja ne radimo: Od krvavih prosvjeda do porcije graha

Međunarodni praznik rada obilježava se u spomen na radničke prosvjede u Chicagu 1886. godine. Radnici su tada, boreći se protiv brutalnog iskorištavanja, tražili famozne “tri osmice”: osam sati rada, odmora i obrazovanja. Iako su prosvjedi završili nasiljem i žrtvama, postali su temelj borbe za radnička prava širom svijeta. U Hrvatskoj se ovaj dan obilježava od 1890. godine, a službeni je blagdan od 1996. Danas su povorke i borbene govore zamijenili izleti u prirodu, roštiljanje i tradicionalna podjela graha, dok se o pravima radnika, nažalost, priča znatno manje nego nekad. Putni kofer

Prekjučer (18:00)

Taj dan ne morate doma kuhati

Grah, glazba i druženje: Vodič kroz proslavu Prvog maja diljem Hrvatske

Hrvatska se 1. svibnja 2026. pretvara u veliku trpezu na otvorenom. U Zagrebu Maksimir ugošćuje Vesnu Pisarović i Silente uz 40.000 porcija graha i štrukli. Split slavi na Marjanu u sklopu Sudamje, dok Rijeka miriše na fažol s Preluka. Osijek se okuplja kod katakombi, a Pula u Šijani uz nastup Lima Lena. Karlovac slavi jubilarnu 30. biciklijadu, Koprivnica trodnevni sajam uz koncerte Maje Šuput i Matije Cveka, a Pakoštane MTB maraton i Wine Fest. Od porečkih plaža do sisačkog Zibela, građane očekuju besplatni obroci, koncerti i bogat program za djecu. Net

01.05.2024. (12:00)

Dok uživate u grahu i roštilju...

Praznik rada: Dan sjećanja na radničke prosvjede u Chicagu

Cijelo 19. stoljeće bilo je obilježeno bezdušnim iskorištavanjem radnika. Niske nadnice i višesatni dnevni rad, od 12, čak i 18 sati za odrasle pa i djecu, iscrpljivao je ljude koji su u svim zemljama razvijenog kapitalizma štrajkovima zahtijevali dostojnije uvjete rada i života. Štrajkaški pokreti doživjeli su najveći zamah u SAD-u. Upravo je 1. svibnja 1886. godine u Chicagu prosvjedovalo oko 40.000 radnika ističući zahtjeve simbolizirane u 3 osmice: 8 sati rada, 8 sati odmora i 8 sati kulturnog obrazovanja. Policija je intervenirala oružjem i ubila šest, a ranila oko 50 radnika. Mnogo je prosvjednika uhićeno, a vođe štrajka izvedeni su pred sud. Petero ih je osuđeno na smrt, a trojica na dugogodišnju robiju. U spomen na krvoproliće u Chicagu, na 1. kongresu Druge internacionale 1889. godine odlučeno je da će se 1. svibnja svake godine održavati radničke prosvjede. Već od sljedeće 1890. godine taj datum postaje međunarodnim danom opće solidarnosti radništva. Index, Wikipedia

29.04.2024. (23:00)

Da nam živi, živi rad

Uoči Praznika rada, sindikalni lideri upozoravaju: Samo najam stana u Zagrebu ‘pojede’ minimalnu plaću

Prema njihovim riječima, prosječni životni standard građana je ispod pristojne razine, dok je visoka inflacija pojela rast plaća. Ističe se da samo najam primjerenog stana u Zagrebu pojede cijelu minimalnu plaću. Sindikati planiraju jačati pregovore kako bi poboljšali plaće, posebno u sektorima poput ugostiteljstva i graditeljstva. Očekuje se borba za bolje uvjete rada i pravednije plaće u narednim kolektivnim pregovorima. (Poslovni dnevnik)

01.05.2023. (21:00)

Zar nije strašno to što se pod istim parolama radnici bore i danas kao i prije skoro 100 godina?

Borba za radnička prava u Hrvatskoj i regiji od 1890. do početka Drugog svjetskog rata

CK KPJ u svom prvomajskom proglasu 1940. daje ocjenu stanja u zemlji i upozorava: “Radnom narodu Jugoslavije, radnici i radnice Jugoslavije! Ove godine vi slavite svoj veliki praznik rada – Prvi maj – pod vrlo teškim okolnostima. Već ste 20 godina od donošenja Zakona o zaštiti države lišeni svojih prava i slobode. Svi režimi koji su se izredali na vlasti do današnjeg dana proganjali su vas i uništavali vaše tekovine. Sa sporazumom Mačeka i Cvetkovića, tj. sa sporazumom srpske i hrvatske gospode, vaš je položaj postao još teži. Oduzete su vam sve važnije institucije, oduzima vam se pravo na štrajk, to jedino oruđe u borbi protiv nečovječnog izrabljivanja. Uništavaju se vaše klasne sindikalne organizacije i silom hoće da vas natjeraju u poslodavačke i režimske organizacije.” Kako su se radnici odazvali na taj proglas? Radnici zagrebačkog tramvaja izveli su hrabri podvig. Okupljeni ispred trešnjevačke remize, na proširenom području Tratinske ceste napravili su zborno mjesto, na kojem se još ujutro skupilo 600 tramvajaca i 300 studenata. Stigla je i policijska konjica i nestrpljivo motrila. Jakša Dugandžić obratio se masi: “Drugovi! Gospoda i popovi slave svaki čas svoje praznike, a nama radnicima ne dozvoljavaju da slavimo ni svoj jedini praznik – Prvi maj!” Dugandžić je zatim pozvao na obustavu rada. Tako je počeo prvomajski štrajk tramvajaca i njihovo sudjelovanje u demonstracijama. Nijedna tramvajska kola nisu se pokrenula. Povorka se uputila u centar grada. Toga dana 90 posto radnika nije se javilo na posao, a u industriji 100 posto! Trešnjevka i Savska cesta postat će tog Prvog maja 1940. mjesta žestokog obračuna s policijom. Novosti

01.05.2020. (19:30)

Bez virtualnog graha

Održan online prvomajski prosvjed

Pod geslom “Radnicima hvala, ali prvo prava” održan je prvi internet prosvjed, a SSSH je uputio 12 zahtjeva vladi, saboru, HUP-u i HGK. Između ostalog, traže nadzor potpora za očuvanje radnih mjesta, da poslodavci koji koriste potpore moraju zadržati radnike dodatna 3 mjeseca te da se minimalac poveća na 4000 kuna. Pogledajte live video prijenos prosvjeda.

01.05.2019. (11:30)

Potpiši za grah

1. svibanj bez sindikalnih prosvjeda

Praznik rada će ove godine proteći bez prosvjeda sindikata, u znaku druženja građana uz tradicionalni grah, karanfile i prigodan kulturno-umjetnički program. Tri sindikalne središnjice – Savez samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH), Nezavisni hrvatski sindikati (NHS) i Matica hrvatskih sindikata (MHS) ove godine ne organiziraju prosvjedne povorke, već će na mjestima na kojima se tradicionalno obilježava Praznik rada prikupljati potpise radi raspisivanja referenduma o promjenama uvjeta za mirovinu. N1

01.05.2019. (11:00)

Vodič po gradovima, gdje i kada možete na besplatni grah: Zagreb, Rijeka, Osijek, Varaždin, Dubrovnik, Karlovac, Pula, Šibenik. Jedino u splitu nema graha

01.05.2018. (08:42)

Luk trebamo donijeti sami?!?

Prvomajski prosvjedi u Zagrebu, Splitu i Karlovcu, drugdje – grah

Danas se u Zagrebu pod nazivom “Za reforme, za ljude” održava sindikalni prosvjed povodom Praznika rada (od 11 ispred Radničkog doma, ići će se u Maksimir), a na koji će doći i prosvjednici iz Pule, Rijeke, Varaždina, Čakovca, Karlovca, Siska, Slavonskog Broda i Osijeka. Prosvjedi se održavaju i u Splitu na Marjanu, te u Karlovcu, tradicionalnom biciklijadom. Proslave Praznika rada, bez prosvjeda, organizirani su u Osijeku, Puli, Virovitici, Sisku, Rijeci, Splitu, dok se u Zagrebu i okolici izdvajaju Chill&Grill na Bundeku, festival hrane i pića, roštiljada u Zaprešiću te biciklijada u Vrbovcu.

02.05.2017. (13:56)

Duhovita prvomajska pjesma Savskih Valungara: Rad, rad, rad i samo rad/Bez rada nema života/Raditi, raditi i samo raditi/Ljenčariti je grehota