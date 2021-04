Prevarant i ubojica i šarmantan uz to

2020. stigla je korona, kina su bila zatvorena po nekoliko mjeseci, a rezultati su nakon otvaranja bili mizerni sve dok se početkom rujna nije pojavio “Tenet” Christophera Nolana: sakupio je 56.000 gledatelja i uvjerljivo je najgledaniji film prošle jeseni i zime, a tinejdžerski ljubić “Poslije svega: sudar” imao je senzacionalnih 40.000 gledatelja. Za mnoge je to bilo iznenađenje, no oni koji su pratili taj fenomen nisu bili nimalo iznenađeni. Štoviše, očekivali su i bolji rezultat, ali publika je očito suviše oprezna da u prevelikom broju ne nagrne u kina. Lani je u kinima, uračunamo li i ono prvo razdoblje prije “lockdowna”, bilo 1,388.000 gledatelja, znači gotovo tri i pol puta manje nego u 2019. Ništa čudno jer kina, i kad su otvorena, ne smiju raditi punim kapacitetom. Hrvatski su filmovi (uključujući i manjinske koprodukcije) imali 1,32 posto u ukupnoj gledanosti, što je blagonaklona brojka, budući da procjena stiže iz Hrvatskog audiovizualnog centra, no unatoč tome to je jako slabo… analizira Nenad Polimac brojke koje se mogu iščitati i na Boxoffice.hr. A neke brojeke su nevjrojatne “Ribanje i ribarsko prigovaranje” Milana Trenca imao je regularnu distribuciju i 1677 gledatelja u četiri tjedna…