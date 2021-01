Dva geja i nećakinja

U ovakvim kriznim razdobljima nastoji se ispraviti propuste prošlosti, a ti su, prema mišljenju nekih, bili prije svega u nedovoljnoj zastupljenosti rasnih manjina i žena u filmskoj produkciji. Filmovi Afroamerikanca Spikea Leeja bili neusporedivo bolji dok je stvarao ranije, kad je bio “ugrožen”, nego danas, kad mu čak i Netflix daje odriješene ruke da snima što želi. Sama prisutnost Afroamerikanaca (ili Angloamerikanaca) u glumačkoj postavi ili za kamerom ne znači da će i sam film automatski biti bolji. Tu je i Sofia Coppola s novim filmom “On the Rocks” (odmah ga je otkupio Apple plus), no ona je tipičan primjer redateljice koja prosperira u svijetu filma zahvaljujući obiteljskim vezama i dobrim odnosima s moćnim opinionmakerima. Ukratko, ono što je ostalo od suvremene kinematografije nagrizeno je ne samo koronavirusom nego i udovoljavanjem pravilima političke korektnosti. To nije baš dobro, no stvarno je teško procijeniti kako ćemo se iz svega toga izvući – piše Nenad Polimac za Jutarnji.