Nije samo običaj iz navike
Pomicanje sata: Dodatni sat sunca nekim gospodarskim sektorima donosi više profita
Satove ćemo ove godine pomicati u noći sa subote 28. na nedjelju, 29. ožujka. Dva puta godišnje, ritual pomicanja kazaljki na satu pokreće lavinu rasprava o smislu ljetnog računanja vremena. Iako je izvorna ideja početkom 20. stoljeća bila ušteda energenata poput ugljena produljenjem dnevnog svjetla – danas je taj argument gotovo u potpunosti izgubio na težini. Suvremene analize pokazuju da su uštede na rasvjeti zanemarive ili ih u potpunosti poništava povećana potrošnja klimatizacijskih uređaja tijekom dužih i toplijih večeri. Prava istina o ustrajnosti ove prakse leži negdje drugdje, u bilancama i izvješćima o dobiti moćnih gospodarskih sektora kojima dodatni sat sunca donosi ogroman profit. Dok se većina građana bori s poremećenim bioritmom i posljedicama izgubljenog sata sna, neki zadovoljno trljaju ruke. Poslovni