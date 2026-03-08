S preskakanjem sata i srce preskače
Utjecaj pomicanja sata na zdravlje srca
Iako gubitak jednog sata sna zvuči bezazleno, istraživanja pokazuju da prelazak na ljetno računanje vremena uzrokuje kronični nesklad između našeg unutarnjeg biološkog sata i prirodnog svjetla. Ovaj poremećaj cirkadijalnog ritma traje mjesecima, povećavajući razinu hormona stresa, upale i krvni tlak. Nedostatak sna i nepravilan raspored spavanja dokazano povećavaju rizik od srčanih bolesti, dijabetesa i fibrilacije atrija. Stručnjaci naglašavaju da za zdravlje kardiovaskularnog sustava nije bitno samo trajanje sna (minimum sedam sati), već i njegova dosljednost, kako bi se tijelo moglo regenerirati i pravilno funkcioniratii. Nat Geo