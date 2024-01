Trk u kina

Na Netflix je prošlog tjedna stigao dugoočekivani biografski film Maestro. Prati jednog od najpoznatijih dirigenata i kompozitora 20. stoljeća – Leonarda Bernsteina. Redatelj, ali i glavni glumac je Bradley Cooper koji Bernsteina glumi u razdoblju dvadesetih do sedamdesetih godina svoga života. Ovo je film o braku i životu između dvoje ljudi od kojih je jedno od njih najbolji skladatelj na svijetu. Felicia je bila uspješna Broadway i televizijska glumica i film to ne pošteđuje, no češće vidimo kako ona podržava svog supruga, više nego on nju. Ona ga je podržavala u skladanju filmske glazbe, što mnogi Bernsteinovi kolege nisu smatrali ‘pravom glazbom’. Zato Felicia nije tipična supruga u biografskim filmovima. Da nje nema, ne bi bilo ni filma. Recenzija Journala, a komentiraju i na Forumu.