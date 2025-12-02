Kad se nad online šoping nagne sjena s brčićima iz prošlosti

Danas je Vinted jedno od najvećih tržišta rabljene odjeće na svijetu, i najuspješnija web-stranica i aplikacija te vrste u Europi, s više od 65 milijuna registriranih korisnika. Vinted posluje u više od 20 država i zapošljava više od dvije tisuće ljudi, od lani je prisutan i u Hrvatskoj, a broj korisnika mu stalno raste. Korisnici iz Hrvatske trenutačno mogu, osim međusobno, trgovati i s korisnicima iz Poljske. Lani je procijenjena vrijednost Vinteda iznosila 4,5 milijardi dolara. I dok Vinted u Hrvatskoj doživljava pionirski procvat, sve je više problema zabilježeno u njihovom poslovanju u drugim zemljama. U Francuskoj neki profili preusmjeruju na pornografiju, a svugdje je sve veći broj mizoginika koji korisnicama šalju sablasne poruke i kradljivaca fotografija. Kod nas su sve češće opskurne pijace fašističkom robom – prodavanje memorabilija iz doba NDH i slično. A tu je i problem tekstilnog otpada, čemu ni Vinted ne pomaže previše. Novosti