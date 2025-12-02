Kad se nad online šoping nagne sjena s brčićima iz prošlosti

Popularna aplikacija Vinted u Hrvatskoj doživljava procvat, a u drugim državama - probleme - Monitor.hr
Popularna aplikacija Vinted u Hrvatskoj doživljava procvat, a u drugim državama – probleme

Danas je Vinted jedno od najvećih tržišta rabljene odjeće na svijetu, i najuspješnija web-stranica i aplikacija te vrste u Europi, s više od 65 milijuna registriranih korisnika. Vinted posluje u više od 20 država i zapošljava više od dvije tisuće ljudi, od lani je prisutan i u Hrvatskoj, a broj korisnika mu stalno raste. Korisnici iz Hrvatske trenutačno mogu, osim međusobno, trgovati i s korisnicima iz Poljske. Lani je procijenjena vrijednost Vinteda iznosila 4,5 milijardi dolara. I dok Vinted u Hrvatskoj doživljava pionirski procvat, sve je više problema zabilježeno u njihovom poslovanju u drugim zemljama. U Francuskoj neki profili preusmjeruju na pornografiju, a svugdje je sve veći broj mizoginika koji korisnicama šalju sablasne poruke i kradljivaca fotografija. Kod nas su sve češće opskurne pijace fašističkom robom – prodavanje memorabilija iz doba NDH i slično. A tu je i problem tekstilnog otpada, čemu ni Vinted ne pomaže previše. Novosti


08.09. (07:00)

Kad iz preseljenja nikne poslovna ideja

Vinted: Od nagomilane odjeće do milijunskog startupa

Danas aplikacija ima više od 16 milijuna korisnika samo u Velikoj Britaniji, a globalno ih broji na desetke milijuna. Uspjeh se može mjeriti i činjenicom da je 2019. Vinted postao prva litvanska jednorog kompanija (startup vrijedan više od milijardu dolara), a 2023. godine zabilježio je i prvu dobit. Tada 21-godišnja Milda Mitkutė je 2008. godine, suočena s prepunim ormarom, odlučila riješiti višak odjeće i zajedno s prijateljem lansirala online platformu „manodrabužiai“, preteču Vinteda. Prva prodaja bila je 40 komada, a platforma je brzo privukla međunarodne korisnike. Nakon kriznog perioda zbog provizije, novi direktor okrenuo je oglašavanje i Vinted je postao prva litvanska jednorog kompanija, vrijedna više od milijardu dolara. Aplikacija potiče održivu modu, a Milda je ponosna što je navikla ljude prodavati umjesto bacati stvari. Jutarnji