Vinted: Od nagomilane odjeće do milijunskog startupa - Monitor.hr
Danas (07:00)

Kad iz preseljenja nikne poslovna ideja

Vinted: Od nagomilane odjeće do milijunskog startupa

Danas aplikacija ima više od 16 milijuna korisnika samo u Velikoj Britaniji, a globalno ih broji na desetke milijuna. Uspjeh se može mjeriti i činjenicom da je 2019. Vinted postao prva litvanska jednorog kompanija (startup vrijedan više od milijardu dolara), a 2023. godine zabilježio je i prvu dobit. Tada 21-godišnja Milda Mitkutė je 2008. godine, suočena s prepunim ormarom, odlučila riješiti višak odjeće i zajedno s prijateljem lansirala online platformu „manodrabužiai“, preteču Vinteda. Prva prodaja bila je 40 komada, a platforma je brzo privukla međunarodne korisnike. Nakon kriznog perioda zbog provizije, novi direktor okrenuo je oglašavanje i Vinted je postao prva litvanska jednorog kompanija, vrijedna više od milijardu dolara. Aplikacija potiče održivu modu, a Milda je ponosna što je navikla ljude prodavati umjesto bacati stvari. Jutarnji


Slične vijesti

Srijeda (13:00)

Who needs some space?

Quasar – jednostavna aplikacija za ljubitelje astronomije i svemira

Quasar je jednostavna Android aplikacija za ljubitelje svemira. Okuplja vijesti, raspored raketnih lansiranja i NASA-ine fotografije dana, a nudi i galeriju svemirskih pozadina koje se moraju ručno postaviti. Ugrađeni AI asistent Quasar AI odgovara na pitanja o svemiru, dok Space Wiki omogućuje brzo pretraživanje informacija. Iako još u razvoju, aplikacija već sada pruža koristan pregled aktualnih događaja i vizualnih poslastica iz svemira. Inačica za iPhone je u pripremi, a cijela aplikacija dostupna je besplatno. Bug

13.08. (18:00)

Kad ti ruke ne rade, usta preuzimaju kormilo

Mouth Pad: Kontrola digitalnog svijeta pokretima usta i glave


Tomás Vega je izumio MouthPad, revolucionarni uređaj koji omogućuje osobama s paralizom da upravljaju digitalnim uređajima pomoću pokreta usta i glave. MIT

09.07. (22:00)

Kao YouTube, samo bez algoritama koji vam guraju reklame i mačke (kada to ne treba)

PeerTube: Alternativa Youtube-u bez reklama, s naglaskom na privatnost i digitalna prava

Aplikacija otvorena koda (i platforma) koja omogućava dijeljenje i gledanje video zapisa koji su smješteni na decentraliziranim poslužiteljima, a za razliku od dobro poznatih komercijalnih platformi ovoga tipa, ova je platforma osmišljena kao neovisna alternativa kod koje se naglašava poštovanje digitalnih prava, otvorenost i privatnost. Temeljna prednost PeerTubea nalazi se upravo u njegovoj filozofiji; nema centralne kontrole, nema oglasa, nema forsiranja sadržaja korištenjem algoritama. Sve to ujedno znači da je idealan i za one koji sadržaj stvaraju i za one koji sadržaj konzumiraju te da pritom izbjegnu izrazito komercijalnom predznaku servisa kao što je Youtube (iako teško da može biti direktni konkurent). Bug

20.06. (13:00)

Eto ti na, jutjube!

Ad Skipper – jednostavna aplikacija koja automatski preskače oglase na Youtubeu

Dakako, to se odnosi na one oglase koji se mogu preskočiti pa ne treba očekivati čuda, tim više što se aplikacija oslanja na AccessibilityService API (to znači da treba dati i odgovarajuće dozvole) kako bi mogla skenirati sadržaj zaslona i detektirati pojavu gumba za preskakanje oglasa. Kada ga doista i uoči, oglas će biti automatski preskočen, poput kakve čarolije. Dakako, postoji brojni drugi načini kako uopće ne prikazivati oglase na Youtubeu, no oni koji žele koristiti službenu aplikaciju tog servisa i samo žele automatizirati preskakanje oglasa, upravo to mogu s ovom aplikacijom otvorena koda. Bug

03.06. (01:00)

Klikni, priznaj da imaš auto i saznaj jesi li prebogat za pomoć

Novi kalkulator: Saznajte u par klikova koje naknade možete dobiti i kako ih ostvariti

Kalkulator za izračun socijalnih naknada dostupan je na web adresi naknade.hr, a građani u sklopu upitnika trebaju odgovoriti na vrlo jednostavna pitanja vezana za članove kućanstva, žive li sami, imaju li u vlasništvu osobni automobil, imaju li sklopljen ugovor o doživotnom uzdržavanju i slično. Osim što će dobiti odgovor za koje naknade se pretpostavlja da ispunjavaju uvjete, sustav će ih dalje uputiti i na tijela kojima se ti zahtjevi podnose, kao i na obrasce za podnošenje tih zahtjeva. Poslovni

27.05. (15:00)

Inflacija napadnuta tipkovnicom

Domaći programeri lansirali stranicu za usporedbu cijena u trgovinama

Od 15.5.2025. trgovci moraju objavljivati ažurne cjenike na internetu, a programeri su to iskoristili da građanima olakšaju život. Pokrenuli su web stranicu Usporedi cijene koja prikuplja podatke iz objavljenih cjenika i omogućuje usporedbu cijena proizvoda po trgovinama i lokacijama. Stranica koristi i API servis cijene.dev te je projekt potpuno besplatan i otvoren za prijedloge na GitHubu. Cilj im nije zarada, već zajednička korist – i malo developerskog gušta. Bug

27.05. (13:00)

Kad 100% kiše stane u 40% prognoze

Ako prognostičar vjeruje s 80% sigurnosti da će doći do kiše, ali očekuje da će kiša zahvatiti samo 50% određenog područja, aplikacija će prikazati 40% šanse za kišu

S druge strane, ako očekuje da će kiša sigurno (100%) zahvatiti neko područje, ali je samo 40% siguran da će doći do vašeg lokalnog kraja, opet će pisati 40%. Postotak zapravo označava vjerojatnost da će na nekoj točnoj lokaciji unutar šireg područja pasti kiša. Računa se kao: vjerojatnost da će kiša pasti negdje u području × postotak tog područja koje će biti zahvaćeno oborinama. Ili kako je to netko slikovito sažeo: “Postotak ne znači da će kiša padati 40% vremena, nego da postoji 40% šanse da kiša padne baš tamo gdje se vi nalazite.” Index