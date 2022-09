Zlonamjerni softver nikad ne spava

Prošloga je tjedna haker Mr. White Hat ukrao 611 milijuna dolara u kriptovalutama decentraliziranoj kriptomjenjačnici Poly Network i napravio najveću pljačku kriptovaluta u povijesti. Onda je ukradeni iznos počeo polako vraćati, jer su ilegalne transakcije bile označene, pa nikada ne bi mogao podići ‘pravi’ novac. No, umjesto da je Poly Network ogorčen, hakeru je ponuđeno mjesto glavnog savjetnika za sigurnost u tvrtki te nagrada od 500.000 dolara za otkriveni propust u sustavu. Bug…

#PolyNetwork has no intention of holding #mrwhitehat legally responsible and cordially invites him to be our Chief Security Advisor. $500,000 bounty is on the way. Whatever #mrwhitehat chooses to do with the bounty in the end, we have no objections. https://t.co/4IaZvyWRGz

— Poly Network (@PolyNetwork2) August 17, 2021