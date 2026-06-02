Sve je to ok, ali imamo još par pitanja

Ne ispada li – kada podvučemo crtu ispod neostvarenih Rimčevih obećanja – da je vječni poduzetnički Wunderkind zeznuo EU i iskoristio sredstva kao beskamatnu posudbu? Nije li se te novce, osigurane u sklopu velike postpandemijske injekcije, moglo uložiti u suvislije programe? Je li proizvodnja potpuno autonomnog taxi vozila uopće moguća? Tko govori istinu, a tko izmišlja? Šta se tačno događa?

Svim poduzetničkim herojima, naime, zajednička je i ofenziva na javne resurse. Todoriću se tako prilagođavala kompletna nacionalna ekonomija, uz redovno financiranje državnim poticajima. Kompletna akcija izgradnje Horvatinčićevog HOTO Centra počivala je na uzurpaciji javnog prostora.

Bakić je svoje putovanje prema statusu spasitelja započeo javnom drekom jer mu na nekom natječaju Ministarstva znanosti nisu dodijeljeni novci, pa je preko reda dobio sastanak s tadašnjim ministrom, mimo natječaja pare, a projekt programiranih robota proveo je koristeći infrastrukturu javnog obrazovanja i volonterski rad nastavnika. Zašto bi se onda razlikovala Rimčeva biografija? Boris Postnikov za Novosti