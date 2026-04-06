Postnikov: Abeceda slučaja Valent
Danas (12:00)

Kontroverzama ovjenčan

Postnikov: Abeceda slučaja Valent

Đ kao đavolji odvjetnici. Nitko nije preuzeo zadaću obrane Valentovih stavova o pedofiliji, što pozdravljamo, ali mnogi su stali na barikade umjetničkih sloboda: to što Valent javno govori, tumače, nema veze s njegovom književnošću.

L kao “Ledene haljine”. Valentov roman iz 2022. bio je povod za onaj intervju: tema pedofilije upravo se iz njega preselila na stranice Artikulacija. Likovi u romanu pritom nisu glasnogovornici autorovih stavova, naravno. Prije će biti suprotno: Valent u intervjuu nastupa kao glasnogovornik vlastitih likova. Primjećujete kako se naizgled jasna razlika između autora i njegovog djela pomalo ljulja? Zadržite ravnotežu, bit će toga još. U međuvremenu, glavni promotor pedofilije na stranicama “Ledenih haljina” stari je profesor, a njegovi su pogledi mahom konfuzni.

V kao Valent, Milko. Riječ prepuštamo pjesnikinji Mariji Dejanović. Ona je u Jutarnjem listu objavila tekst koji ne pristaje na jednostavne podjele, krivce i pozitivce, moralne vertikale i horizontalno sravnjivanje diskusije. Pa kaže: “Ima nečeg odvratnog u hajci na Valenta, sažaljivo ogrezlog u svojoj pedofilskoj fiksaciji, pa se tako i ja osjećam podijeljenom što o ovom slučaju pišem. Nije jadni Valent sam sebe čupao iz naftalina, pozivao se na festivale i intervjue, ispitivao se što misli i o čemu, k tome se još i nagrađivao. (…) Krivi smo mi zato što nismo društvo, nego skupina žlundre koja je pomiče samo kad je pošteno udariš, zato što nismo javnost, nego polumrtva publika…”… Boris Postnikov, abecedno, za Novosti.


Slične vijesti

20.03. (11:00)

Pitanje stadiona kao pitanje prošlosti i budućnosti

Postnikov: Poljud, zbunjen, normalan

Ako Split već planira dva stadiona, nije li – pored novog Hajdukovog – mudrije sačuvati onaj čija tradicija može postati atrakcija, umjesto proširenja Parka mladeži koji neće privlačiti nikoga? Ne bi li time bili zadovoljni svi – klub, njegovi navijači, onaj dio javnosti koji još uvijek shvaća značaj Magaševog betonskog čuda – osim hotelskih i građevinskih investitora?

I nije li ideja da u gradu punom turista tako spektakularan objekt svjetskog ugleda ne može nakon poštene sanacije donijeti ni euro zarade naprosto nonsens? A ukoliko je pretvaranje stadiona u koncertnu i festivalsku igraonicu za pijane britanske adolescente cijena koju treba platiti kako bi on izvan turističke sezone ostao otvoren svojim građanima, nije li ta cijena prihvatljiva? Napokon, ako nas konzultantska firma dokazano bliska HDZ-ovoj vlasti uvjerava da je ova opcija neizvediva, ne bi li za mišljenje vrijedilo priupitati još pokoju kompaniju, tek toliko da usporedimo procjenu? Boris Postnikov za Novosti.

02.03. (17:00)

'Hrvatska ti neće oprostiti što te SAD tukao'

Postnikov: Službena hrvatska vanjska politika glede Irana zvuči kao da je vođena replikom iz ‘Balkanskog špijuna’

Napadom na Iran predsjednici SAD-a i Izraela prekršili su odredbe međunarodnog i humanitarnog prava, što Hrvatsku nije omelo da javno osudi “nepopustljivost i nedostatak kredibiliteta iranskih vlasti” koji su, prema našem Ministarstvu vanjskih poslova, “doveli do velike vojne intervencije”. Isti vazalski stav zauzima skoro čitava Europska unija. Doduše, nikoga na svijetu hrvatska vanjska politika pretjerano ne zanima, a i kompletna Europska unija zauzela je stav američkog pijuna, pa u službenim izjavama lavira između načelnog zgražanja nad nevinim žrtvama i osude iranskog režima. Boris Postnikov za Novosti

25.02. (23:00)

Uz djecu, i internet sve trpi

Postnikov: Što ako problem nije u tome kako mreže utječu na djecu, nego kako odrasli utječu na mreže?

Žalosna ironija aktualne pomame za zabranom društvenih mreža mladima, ukratko, jest u tome što i sama izgleda kao da je nastala na društvenim mrežama. Nitko ne sluša stručnjake, lična iskustva istiskuju dokaze, naokolo plutaju poluinformacije, stavovi su zaoštreni, emocije povišene… Onda se javio Marin Miletić, najpoznatiji vjeroučitelj među influenserima i Mostov alt-righter s Temua, koji – i sam, dakako, zabrinut za hrvatske mališane – optužuje možemovce da s jedne strane traže zabranu, a s druge promiču pedofiliju. E sad. Pogledate li snimku predavanja koju Miletić povezuje s Možemo!, vidjet ćete da psihologinja uopće ne iznosi vlastite stavove, nego publici objašnjava kako pedofilijske sklonosti tretira “DSM 5”, službeni američki priručnik za klasifikaciju psiholoških poremećaja. Marin Miletić – drugim riječima – na društvenim mrežama naprosto laže, izmišlja i manipulira. Mogli bismo posumnjati da se pravi problem krije u tome što su djeca izložena društvenim mrežama, rekoh. Prije će problem biti u tome što su društvene mreže izložene ljudima poput Marina Miletića. Boris Postnikov za Novosti.

30.01. (00:00)

Film koji nas je sve pomirio

Postnikov: Rekordan uspjeh Šeregijeve romantične komedije djeluje utješno nakon druge polovice prošle godine, kada su dominirale prijetnje, zabrane i otkazivanja

Šeregijev film ne prelazi samo nacionalne granice, nego, još uspješnije, prelazi one generacijske. “Svadba” podjednako dobro prolazi i kod boomera i kod zoomera, kao i ovih između. Da ne prolazi kod svih nas, uostalom, teško bi rekordnom brzinom obarala rekorde. A ni to, opet, ne može biti slučajno. Likovi su generacijski raspoređeni tako da pokriju svaku demografsku skupinu. Nisu generacijski razvučeni samo likovi, nego i nenametljiva mreža kulturnih referenci, pa u “Svadbi” sviraju trap-cajke, ali i stari Magazin, Oliver Dragojević, ali i hip-hop, spomene se film “Diplomac” s kraja šezdesetih, ali radnju ubrzavaju neizbježne društvene mreže… Napokon, čitava PR-kampanja filma bila je usmjerena na više generacija. Uzalud otkazani ljevičarski festivali, uzalud prijetnje srpskim folklorašima, uzalud uzdignute desnice i fama oko Thompsona, jer zajednički kulturni prostor ne prelazi samo državne granice, nego bez problema zahvaća nove generacije, zaključuje Boris Postnikov za Novosti.

20.01. (21:00)

'Čovjek koji ne zna šutjeti'

Postnikov: Bezinović u svom govoru ne govori samo o sebi, nego koristi priliku za aktivističku poruku

Naslov najboljeg europskog dokumentarnog filma, “Fiume o morte!” Igora Bezinovića, skraćeno se piše “Fomo”. To valjda objašnjava zašto je nakon berlinske dodjele Europske filmske nagrade u domaćim medijima zavladao fear of missing out: nema tko Bezinoviću nije čestitao i nema kome se istovremeno nije učinilo da je, na neki način, dobitnik i on sam. Ili ona sama.

Primjećujete, naravno, kolika je razlika kada o filmu “Fiume o morte!” govore oni koji su ga stvorili, a ne oni koji ga se sjete prigodno, u povodu međunarodnih nagrada. Tamo Grad, Država, Institucija. Ovdje antifašizam, besmisao rata, prigovor savjesti, otpor militarizaciji. Tamo politika koja se pretvara da govori o umjetnosti. Ovdje umjetnik koji progovara o politici. I to o politici mira i antiratnog pokreta.

Sve to ne znači da nagrada Evropske filmske akademije nije “povijesni uspjeh za Rijeku”, kao što kaže Iva Rinčić, samo što to onda ne može biti nagrada za gradonačelnicu koja se ograđuje od antifašističkih prosvjeda. Boris Postnikov za Novosti

17.01. (11:00)

Humor, uz prethodnu suglasnost

Postnikov: Stand-up komičari su se pretvorili u glavne borce za slobodu govora, sve dok im ne ponude cifru u Saudijskoj Arabiji

I tako je, na festivalu komedije u Saudijskoj Arabiji, u organizaciji nečega što se zove Državna uprava za zabavu, do svog logičnog kraja došla kompletna priča o kulturi otkazivanja i slobodi govora, o woke ideologiji i političkoj nekorektnosti, o smislu za humor i o humoru bez smisla (BBC). Svi su stand-uperi potpisali ugovore koji im zabranjuju da u svojim nastupima govore o religiji i o vladajućoj saudijskoj porodici. Svi su se vodeći komičari uključili u Vision 2030, veliki projekt državnog rebrandinga koji je u saudijsku nogometnu ligu doveo Cristiana Ronalda, Marcela Brozovića i ostale islužene zvijezde, koji podiže luksuzne resorte za zapadne turiste i ulaže milijarde dolara u holivudske studije.

A ukoliko su se stand-up komičari našli u središtu jednog od većih prošlogodišnjih pop-kulturnih skandala, onda je to zato što se stand-up komedija u međuvremenu pretvorila u kombinaciju političkog aktivizma i utjecajnog društvenog komentara: pred mikrofonom, na stageu, između šala o tome kako su supruge naporne a muževi nepopravljivi, vode se bitke za najviše demokratske vrijednosti. Za slobodu govora. Za pravo na lični stav. Za otpor cenzuri. Samo, ako je stand-up postao političko bojište, a komičari neka vrsta aktivista – koja sebe onda, logično, doživljava krajnje ozbiljno – to bi to moglo biti zato što je politika postala sve komičnija, a sami političari neka vrsta stand-upera. Boris Postnikov za Novosti

05.01. (10:00)

Lingvisti se svađaju, feed odlučuje

Knjiga američkog lingvista: Algoritmi danas odlučuju kako govorimo

Knjiga Algospeak mladog američkog lingvista Adama Aleksica analizira kako algoritmi društvenih mreža danas presudno utječu na način na koji govorimo. Umjesto panike zbog “propasti jezika”, Aleksic pokazuje da algoritmi potiču kreativnost, nove registre i brze promjene značenja, slično kao što su to nekad činili tisak ili televizija. Najjači je kada piše iz perspektive influencera-insajdera, slabiji kada izbjegava dublju kritiku ekonomskih interesa platformi. Unatoč manama, riječ je o informativnoj i poticajnoj studiji suvremenog jezika pod vlašću feeda. Boris Postnikov za Novosti

03.01. (15:00)

Neka nam ova bude bolja, borba se nastavlja

Postnikov: Godina kralja Thompislava

Počelo je kao godina kralja Tomislava, nastavilo se kao godina Marka Perkovića Thompsona, završilo velikim prosvjedima protiv fašizma, a u međuvremenu su kulturnu 2025. obilježili napadi, prijetnje i zabrane u režiji ekstremne desnice i uz podršku hrvatske vlade. Nakon što se ukazao kraj Jergovićevog ulaza, narodni genij opskrbljen sprejem osjetio je potrebu da se izrazi i na splitskoj fasadi Jurice Pavičića, obrativši mu se stihovima “Komunjaro šugava / jebemo te u guzicu”. Da nam kulturne rubrike što više sliče stranicama crne kronike pobrinuo se i režiser Dalibor Matanić protiv kojeg su trenutačno podignute četiri kaznene prijave zbog seksualnog uznemiravanja kolegica. Bavili smo se i Oscarima, vizualnim identitetom grada Zagreba, uhićenjem Mile Kekina, bojkotom Eurosonga, a godinu su obilježile i smrti slavnih glumaca, glumica i redatelja. Boris Postnikov donosi pregled godine u kulturi za Novosti

23.12.2025. (11:00)

'Što je nama internet gori, njima je bolji'

Postnikov: Kako je propao Internet

Otkada zapravo internet propada? Otprije par godina, kada se podigla plima apokaliptičnih pojmova, svih tih ragebaitova, doomscrollova i brainrotova? Otprije jedne decenije, kada smo prateći Donalda Trumpa počeli govoriti o lažnim vijestima? Ili još ranije? Hot tejk: propada otkad znamo za njega. Sve je više znakova, dakle, da nam internet nije dobro. A opet, kompulzivna proizvodnja flashy pojmova koji bi trebali objasniti šta se to događa kao da prikriva najjednostavniji odgovor. Mislim, jasno – isprike zbog staromodnog diskursa – na logiku profita. Jer dok mi doomscrollamo, dok rejdžamo i brainrotamo, dok se polariziramo i navlačimo na baitove, čekirajući liste novih riječi godine, na samom vrhu liste najbogatijih ljudi svijeta bubre sumanute cifre uz imena Muska, Zuckerberga, Bezosa i ostalih vlasnika internetskih platformi. Boris Postnikov za Novosti.

04.12.2025. (13:00)

Imaš stav, ali ne usudiš ga se izreći nemaskiran?

Postnikov: Osjetio si se prozvanim, mada uopće nisi fašist? Riješi kviz i saznaj odgovor

Nakon masovnih antifašističkih marševa u Puli, Rijeci, Zadru i Zagrebu, nije neobično ako si zbunjen: dobro znaš da nisi fašist, ali nisi baš ni antifašist. Ne brini se, to je vrlo raširena pojava. U suradnji s vodećim domaćim stručnjacima za anti-antifašizam na Novostima sastavili su specijalni kviz koji će ti pomoći da otkriješ svoje mjesto u političkom životu Republike Hrvatske. Zamislili su četiri jednostavne situacije, a na tebi je samo da se u svakoj odlučiš za neku od solucija: a, b, c ili d.