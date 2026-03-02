'Hrvatska ti neće oprostiti što te SAD tukao'
Postnikov: Službena hrvatska vanjska politika glede Irana zvuči kao da je vođena replikom iz ‘Balkanskog špijuna’
Napadom na Iran predsjednici SAD-a i Izraela prekršili su odredbe međunarodnog i humanitarnog prava, što Hrvatsku nije omelo da javno osudi “nepopustljivost i nedostatak kredibiliteta iranskih vlasti” koji su, prema našem Ministarstvu vanjskih poslova, “doveli do velike vojne intervencije”. Isti vazalski stav zauzima skoro čitava Europska unija. Doduše, nikoga na svijetu hrvatska vanjska politika pretjerano ne zanima, a i kompletna Europska unija zauzela je stav američkog pijuna, pa u službenim izjavama lavira između načelnog zgražanja nad nevinim žrtvama i osude iranskog režima. Boris Postnikov za Novosti