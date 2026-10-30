U zamci AI-a

Atlantic je zahvaljujući izlasku na burzu 2010. kupio slovensku Drogu za 240 milijuna eura (umanjenih za dug), što je dan danas najveća akvizicija u hrvatskoj povijesti, a Atlantic postao respektabilan regionalni igrač. Ta je transakcija bila omogućena kombinacijom prikupljanja kapitala na burzi, mezzanine financiranja (kredit uza zalog dioničkog udjela) i klasičnog duga. Atlantic je tri godine prije na Zagrebačkoj burzi proveo početnu ponudu dionica (IPO) vrijednu tadašnjih 716 milijuna kuna. Prikupljeni kapital Atlanticu je dao vatrenu moć za akviziciju. U bankocentričnome financijskom sustavu poput hrvatskoga (iako od slične boljke boluje i cijela Europa) krediti su prvi izbor kompanija za financiranje imalo važnije investicije. Glavni argument je da su krediti obično jeftiniji od izlaska na burzu. Međutim, pogreška je ta dva izvora financiranja smatrati supstitutima, jer oni to nisu, već su zapravo komplementarni. Lider