U zamci AI-a
Povijesni potop na burzi za Google: Izgubljeno 500 milijardi dolara
Gubitak 500 milijardi dolara tržišne vrijednosti i pad dionica od 13 posto pokazuju da AI više nije samo prilika, nego i ozbiljan rizik za Google. Dok troškovi podatkovnih centara i razvoja umjetne inteligencije nezadrživo rastu, izravni AI odgovori smanjuju potrebu korisnika za klikanjem na sponzorirane poveznice, izravno ugrožavajući glavni izvor prihoda od pretraživanja. Dodatni pritisak stvaraju slabiji prihodi od očekivanih i jačanje konkurencije poput OpenAI-ja, pa analitičari procjenjuju da bi oporavak povjerenja ulagača mogao potrajati sve do 2027. godine. Jutarnji