Najveći u svemiru

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SpaceX uspješno izašao na burzu: Vrijednost tvrtke skočila na dva bilijuna, Musk postao prvi bilijunaš
SpaceX je uspješno debitirao na Nasdaqu uz rast dionica od 11 posto, čime je tržišna vrijednost tvrtke dosegnula 1.96 bilijuna dolara. Ovaj povijesni IPO učinio je Elona Muska prvim bilijunašem na svijetu. Iako tvrtka zbog golemih ulaganja u svemirske i AI projekte još bilježi gubitke (unatoč profitabilnom Starlinku), interes ulagača višestruko je premašio očekivanja. Musk planira prikupljeni novac iskoristiti za kolonizaciju Marsa, dok analitičari ovaj IPO vide kao ključni test za buduće izlaske drugih tehnoloških divova na burzu. Index