Kad još uvijek nema svemirskih komunalaca
Povratak bez posade: svemirski otpad opet pokazao zube
Kineska kapsula Shenzhou-20 vraća se na Zemlju bez posade nakon što je mikroskopski komadić svemirskog otpada probio prozor letjelice. Iako je rizik procijenjen kao nizak, lansirana je misija Shenzhou-22 kako bi astronauti sigurno sletjeli. Svemirski otpad postaje globalni problem: u orbiti je preko 15.000 tona materijala, a i čestice manje od milimetra jure 7,6 km/s i mogu probiti zaštitu. Tehnologije za čišćenje postoje, ali su još u začecima, a međunarodni propisi zastarjeli. Bez obveza i koordinacije, rizici će samo rasti. tportal