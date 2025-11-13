Da ni na zahodu ne ostanu gladni
ESA testira proizvodnju svemirske hrane iz urina i plinova
Europska svemirska agencija pokrenula je projekt HOBI-WAN koji će testirati proizvodnju proteina u svemiru pomoću bakterija koje koriste vodik, kisik, ugljični dioksid i ureu iz astronautovog urina. Tehnologiju fermentacije razvile su tvrtke OHB System i Solar Foods, poznate po proteinskom prahu soleinu. Eksperiment će se provesti na Međunarodnoj svemirskoj postaji, a cilj je osigurati održivu proizvodnju hrane za dugotrajne misije na Mjesecu i Marsu – i možda jednog dana promijeniti način proizvodnje hrane i na Zemlji. Bug