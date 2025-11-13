Da ni na zahodu ne ostanu gladni

Studija, objavljena u časopisu Nature Communications Biology, pokazala je da su genske mutacije pronađene baš u svakom uzorku krvi NASA-inih astronauta koji su boravili u svemiru između 1998. i 2001. godine. Znanstvenici s Icahn School od Medicine Mount Sinai iz New Yorka proučili su desetljećima stare uzorke krvi 14 NASA-inih astronauta koji su letjeli u misijama Space Shuttlea prije nešto više od 20 godina. Uzorci su prikupljeni deset dana prije leta i na dan slijetanja. Zatim su kriogeno pohranjeni na – 80 Celzijevih stupnjeva oko dva desetljeća. Pronađene mutacije bile su obilježene visokim udjelom krvnih stanica koje su došle iz jednog klona, što je fenomen poznat kao klonska hematopoeza. Ovakve mutacije mogu biti izazvane izlaganjem prekomjernom ultraljubičastom zračenju i kemoterapiji, a u ovom slučaju, smatraju znanstvenici, mogu biti posljedica izlaganja svemirskom zračenju. Tportal