Lekcije su naučene, reaktori oprani

Nakon nuklearne katastrofe u Fukushimi stanovnici četiri okolna grada morali su napustiti svoje domove. Šest godina nakon nesreće područje je sigurno od zračenja i ljudi se mogu vratiti, no problem je što su njihove kuće nastanile divlje svinje (baš kao u Životinjskoj farmi). One su se poslužile i usjevima, te napravile 854 tisuće dolara štete na poljoprivredi. Vlasti su prvo mislile svinje pojesti, no otkriveno je da su radioaktivne. Prema tome se Miyazaki čini kao prorok kada je u Princezi Mononoke prikazao zaraženog vepra – video. Mashable