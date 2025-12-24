Lekcije su naučene, reaktori oprani
Povratak Kashiwazaki-Kariwe: TEPCO nakon nuklearne katastrofe u Fukushimi ponovno pali nuklearni div
Ukupni kapacitet Kashiwazaki-Kariwe je 8,2 gigavata, što je dovoljno za napajanje nekoliko milijuna domova. Predstojećim ponovnim pokretanjem u siječnju bi se u pogon uključio jedan blok od 1,36 GW, a drugi istog kapaciteta oko 2030. godine. Kashiwazaki-Kariwa, smješten oko 220 km sjeverozapadno od Tokija, bio je među 54 reaktora zatvorena nakon što su potres i cunami 2011. godine oštetili elektranu Fukushima Daiichi u najgoroj nuklearnoj katastrofi na svijetu od Černobila. HRT