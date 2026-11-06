Povratak milenijskog optimizma: Od nostalgicnih TikTok trendova do izbornog slavlja - Monitor.hr
Prekjučer (07:00)

Tko bi rekao da nam je prije 15 godina bilo puno ljepše

Povratak milenijskog optimizma: Od nostalgicnih TikTok trendova do izbornog slavlja

Nakon pobjeda Demokrata na međuizborima u nekadašnjim republikanskim utvrdama poput Teksasa i Kanzasa, društvene mreže preplavio je val nostalgije s početka 2010-ih. Korisnici slave uz memove, pjesmu “We Are Young” i isječke iz mjuzikla Hamilton. Izborni rezultati dali su novu dimenziju TikTok trendu “milenijskog optimizma” – čežnji mlađih generacija za vremenom koje pamte po obamovskim obećanjima nade, statement ogrlicama i osobnijem internetu bez strogih algoritama. Iako su te godine bile obilježene i financijskom krizom, slavljenici u ovim rezultatima vide razlog za vjeru u promjene i zajedničku budućnost. Mashable


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Mladi naraštaji opterećeni su dugovima za obrazovanje, skupim nekretninama i nesigurnim poslovima. Nasljedstva će često ići na otplatu postojećih dugova. U Hrvatskoj, gdje je bogatstvo većinom u nekretninama, prijenos imovine najviše će utjecati na tržište nekretnina. Iako demografski trendovi sugeriraju manju potražnju, interes stranih kupaca i međugeneracijska solidarnost drže tržište stabilnim. Hrvati su među najmanje zaduženim građanima EU-a, s visokim udjelom vlasništva nad nekretninama, što osigurava kontinuirani prijenos bogatstva na mlađe generacije. Lider

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