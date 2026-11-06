Tko bi rekao da nam je prije 15 godina bilo puno ljepše
Povratak milenijskog optimizma: Od nostalgicnih TikTok trendova do izbornog slavlja
Nakon pobjeda Demokrata na međuizborima u nekadašnjim republikanskim utvrdama poput Teksasa i Kanzasa, društvene mreže preplavio je val nostalgije s početka 2010-ih. Korisnici slave uz memove, pjesmu “We Are Young” i isječke iz mjuzikla Hamilton. Izborni rezultati dali su novu dimenziju TikTok trendu “milenijskog optimizma” – čežnji mlađih generacija za vremenom koje pamte po obamovskim obećanjima nade, statement ogrlicama i osobnijem internetu bez strogih algoritama. Iako su te godine bile obilježene i financijskom krizom, slavljenici u ovim rezultatima vide razlog za vjeru u promjene i zajedničku budućnost. Mashable