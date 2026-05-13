Zasnovati obitelj? Sad, u ovoj ekonomiji?
Gen Z i milenijalci zbog financija odgađaju važne životne odluke
Deloitteovo istraživanje za 2026. otkriva da više od polovice pripadnika generacije Z i milenijalaca odgađa ključne životne odluke poput roditeljstva i privatnog biznisa zbog visokih troškova života i stanovanja. Iako su ambiciozni, odbijaju tradicionalna, stresna promaknuća pod svaku cijenu, birajući dobrobit i održivost. Istovremeno, masovno koriste umjetnu inteligenciju kao mentora za razvoj vještina i mentalno zdravlje. Unatoč digitalnom zamoru i strahu od gubitka početničkih pozicija, zadržavaju oprezni optimizam, redefinirajući uspjeh kroz prizmu financijske sigurnosti i ravnoteže. Lider