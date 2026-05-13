Danas (13:00)

Zasnovati obitelj? Sad, u ovoj ekonomiji?

Gen Z i milenijalci zbog financija odgađaju važne životne odluke

Deloitteovo istraživanje za 2026. otkriva da više od polovice pripadnika generacije Z i milenijalaca odgađa ključne životne odluke poput roditeljstva i privatnog biznisa zbog visokih troškova života i stanovanja. Iako su ambiciozni, odbijaju tradicionalna, stresna promaknuća pod svaku cijenu, birajući dobrobit i održivost. Istovremeno, masovno koriste umjetnu inteligenciju kao mentora za razvoj vještina i mentalno zdravlje. Unatoč digitalnom zamoru i strahu od gubitka početničkih pozicija, zadržavaju oprezni optimizam, redefinirajući uspjeh kroz prizmu financijske sigurnosti i ravnoteže. Lider


29.04. (12:00)

Još jedna generacija koju nitko ne razumije

Postnikov o medijskoj opsesiji generacijom Z: Prevladavaju proturječni stavovi, osim možda o glazbi

Medijsko zanimanje za generaciju Z, ekipu rođenu između 1997. i 2010, poprima znake kolektivne opsesije. Tko su ta čudna djeca? Zašto se tako ponašaju? Kakve su im radne navike, imaju li ih uopće? Vide li išta mimo ekrana smartfona? Zašto nisu normalni, zašto nisu alkosi kao mi? Pitanja se nižu, a odgovori ne zaostaju. I dok mi uzaludno pokušavamo razriješiti enigmu zvanu Gen Z, mediji su otišli korak dalje: sada već postaju opsjednuti samom opsesijom. Globalni gremij upućenih komentatora okupio se tako da nam razjasni zašto nas baš zoomeri interesiraju kao nijedna generacija prije njih… Boris Postnikov za Novosti upućuje na članak Jacobina (uz pretplatu), ali donosi sažetak:

generacija Z jeste ideološki fragmentirana i konfuzna, njene su pripadnice i pripadnici često kontradiktorni. Ali to nema nikakve veze s time što su nedovoljno obrazovani, lišeni radnih navika ili nezainteresirani za svijet izvan okvira najbližeg ekrana. Naprotiv: oni se, na razvalinama političkih institucija, među ruševinama međunarodnog poretka, tamo gdje su dostupno stanovanje i zdravstvena skrb postali priče iz roditeljske mladosti, ponašaju sasvim racionalno.

28.03. (13:00)

Mladi, nemojte nas razočarati (opet)

Generacija Z u ovogodišnjem fokusu Magnum Photos

Agencija Magnum Photos 2026. godine pokreće projekt Magnum Chronicles: GenZ, moderan nastavak ambicioznog pothvata Roberta Cape iz 1951. godine. Dok je originalni projekt dokumentirao poslijeratnu mladež (“Generation X”), novi rad istražuje digitalne domoroce u više od 10 zemalja, uključujući Tajvan, Libanon i Brazil. Fotografi kroz portrete i prilagođene upitnike bilježe strahove od klimatskih promjena, nepovjerenje u institucije i osobne snove mladih. Cilj je očuvati tradiciju neovisnog dokumentarizma i dati glas onima koji će naslijediti posljedice današnjih globalnih kriza. Publikacija izlazi u ljeto 2026. Magnum Photos

08.03. (19:00)

Kontrarevolucija na djelu

Studija: muškarci iz generacije Z skloniji tradicionalnim rodnim ulogama

Globalno istraživanje koje su proveli Ipsos i Globalni institut za vodstvo žena na King’s College Londonu, na uzorku od više od 23.000 ljudi u 29 zemalja, pokazuje da su muškarci iz generacije Z skloniji patrijarhalnim stavovima nego starije generacije. Gotovo trećina smatra da bi supruga trebala biti poslušna mužu, a trećina da muškarac treba imati posljednju riječ u vezi. Istodobno mnogi vjeruju da je za ravnopravnost spolova već učinjeno dovoljno. Istraživači upozoravaju da društvene mreže i društvena očekivanja potiču polarizaciju te stvaraju pritisak koji oblikuje stavove mladih muškaraca i žena o rodnim ulogama. DW

06.03. (14:00)

TikTok generacija, staromodna pravila

Muškarci generacije Z dvostruko češće od boomera vjeruju da bi supruge trebale slušati muževe

Globalno istraživanje Ipsosa i Globalnog instituta za žensko vodstvo na King’s Collegeu London, provedeno na 23.000 ljudi u 29 zemalja, pokazuje da muškarci generacije Z imaju tradicionalnije stavove o rodnim ulogama od starijih generacija. Trećina njih smatra da bi žena trebala slušati muža, a isti udio da muž treba imati posljednju riječ u važnim odlukama. Četvrtina smatra da žene ne bi trebale djelovati previše neovisno, dok 21% misli da “prava žena” ne bi trebala inicirati seks. Istodobno, 59% muškaraca generacije Z smatra da se od muškaraca očekuje previše u podršci rodnoj ravnopravnosti. Guardian

24.01. (13:00)

Idemo u snoboke i po miraz, kao nekad

Mladi sve češće prepuštaju roditeljima Tinder i potragu za budućim partnerima

Sve više pripadnika generacije Z i milenijalaca dopušta roditeljima da im vode profile na aplikacijama za spojeve, piše The Wall Street Journal. Roditelji pregledavaju kandidate, započinju razgovore i procjenjuju tko je vrijedan upoznavanja, dok se djeca uključuju tek kasnije. Razlog je umor od površnog dejtanja i frustracija aplikacijama. Iako se roditeljski kriteriji često ne poklapaju s preferencijama djece, neki primjeri završili su uspješnim vezama. Stručnjaci upozoravaju da roditeljska pomoć može olakšati početak, ali granice moraju ostati jasne. Nacional

02.01. (09:00)

Tko zna, možda su im i ideje jednako revolucionarne

Generacija Z ruši vlade: 2025. kao godina globalnih prosvjeda

Tijekom 2025. masovni prosvjedi koje predvodi generacija Z srušili su vlade u Nepalu i na Madagaskaru, a snažni valovi otpora zahvatili su i Togo, Keniju i Maroko. Mladi, suočeni s korupcijom, nezaposlenošću i kolapsom javnih usluga, izašli su na ulice unatoč represiji. Inspirirani ranijim ustancima, osobito u Bangladešu, povezuju se globalno i dijele osjećaj zajedničke borbe. Njihova poruka je jasna: bez dostojanstvenog života i budućnosti – nema šutnje. Index, The Guardian

16.10.2025. (13:00)

Ne možeš im prodavati priče

Ciljano oglašavanje: Gen Z ne kupuje autentičnost na akciji

Iako marketing industrija već godinama opsesivno pokušava “uhvatiti” generaciju Z, istraživanja pokazuju da ti mladi odrasli najbolje reagiraju kad ih brendovi prestanu pokušavati razumjeti. Umjesto filtera, AI-a i “relatable” kampanja, Gen Z više cijeni stvarne emocije – humor, prijateljstvo i toplinu. Paradoksalno, reklame koje izbjegavaju mobitele i influencere postižu bolje rezultate. Ukratko: nisu problem teme, nego način. Gen Z ne traži savršen sadržaj, nego iskrenost – onu bez marketing briefa. Poslovni

14.10.2025. (14:00)

Kad TikTok ne pomaže ni Bogu

Tvrdnje da Gen Z masovno ide u crkvu – netočne

Unatoč viralnim objavama, Generacija Z ne ide masovno u crkvu. DW-ov fact-check pokazuje da je Barna studija iz 2025. pogrešno protumačena – Gen Z koji već idu u crkvu to čine malo češće od drugih, ali ih je ukupno znatno manje. Ostala istraživanja, poput onih Pew Centra i Impact 360 Instituta, potvrđuju suprotno: broj nereligioznih mladih Amerikanaca raste, a redoviti odlazak u crkvu i dalje opada. DW

12.09.2025. (22:00)

Sorry, ne radim za kikiriki (a bogami ni subotom)

Gen Z kaže “ne hvala” starim poslovima: Nema više rada za sitniš bez fleksibilnosti

Generacija Z sve češće odbija poslove u maloprodaji, ugostiteljstvu, skladištima i korporacijama s fiksnim radnim vremenom, smatrajući ih potplaćenima i iscrpljujućima. Umjesto “prvih stepenica” ka karijeri, ti poslovi sada su crna lista. Mladi radije biraju fleksibilne poslove, freelancing i rad na daljinu, uz veću brigu o mentalnom zdravlju i balansu života. Stručnjaci ističu da Gen Z redefinira pojam “dobrog posla” i neće pristajati na uvjete koje su starije generacije šutke trpile. Tvrtke koje se ne prilagode tim novim očekivanjima – ostat će bez radnika. Index

10.09.2025. (18:00)

Seksualna revolucija, ali s kalkulatorom u ruci

Generacija Z je opsjednuta brojem partnera

Iako su odrasli u doba seksualne slobode, pripadnici Generacije Z više od drugih brinu o prošlosti svojih partnera. Čak 41 % priznaje da bi ih smetao (određen) broj bivših, dok starije generacije, osobito 65+, uglavnom ne mare. Gotovo trećina mladih smatra da su “dva ili manje” partnera prihvatljivi. Stručnjaci objašnjavaju da digitalno doba pojačava usporedbe i tjeskobu, pa brojke dobivaju na važnosti. Muškarci su nešto opušteniji od žena, no ključ ostaje – otvoren razgovor bez osuđivanja. Index