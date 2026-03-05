Ružičasta sol, bijela istina

Danas se ništa ne može prodati ako se za to ne može reći da je dobro za zdravlje ili barem da se njime promiče zdrav stil života, a to nešto opet mora biti prirodno jer „priroda liječi”. Kada se sudare kopnene mase da bi se uzdigle planine, poput Alpa i Himalaja, između njih se obično nađe more koje se pretvori u slano jezero, poput Mrtvoga mora. Iz tog jezera isparava voda, pa se – budući da je najslabije topljiv – prvo iskristalizira gips. I tako, kroz mnoge milijune godina nastaju slojevi kamene soli i gipsa – koji se danas kopaju te na druge načine iskorištavaju, pa i onaj turistički. I to bi bila ukratko priča o himalajskoj i svakoj drugoj kamenoj soli, kaže Nenad Raos za Bug.