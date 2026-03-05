Ružičasta sol, bijela istina
Prednost himalajske soli više je kulinarska nego zdravstvena
Himalajska sol često se promovira kao zdravija alternativa običnoj kuhinjskoj soli, no razlike su zapravo vrlo male. I jedna i druga gotovo su u potpunosti sastavljene od natrijeva klorida, dok su minerali u himalajskoj soli, koji se i promoviraju kao zdravi nutritivni dodaci, prisutni tek u tragovima koji nemaju značajan učinak na zdravlje. Himalajska sol dolazi iz rudnika, uglavnom pakistanskih. Za razliku od obične soli, ona obično nije jodirana, pa korisnici trebaju paziti na unos joda iz drugih izvora. Njena glavna prednost je kulinarska – veći kristali, blaži okus i atraktivan izgled. Bez obzira na vrstu, ključ je u umjerenom unosu soli zbog rizika za krvni tlak i srce. N1