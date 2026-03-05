Prednost himalajske soli više je kulinarska nego zdravstvena - Monitor.hr
Danas (11:00)

Ružičasta sol, bijela istina

Prednost himalajske soli više je kulinarska nego zdravstvena

Himalajska sol često se promovira kao zdravija alternativa običnoj kuhinjskoj soli, no razlike su zapravo vrlo male. I jedna i druga gotovo su u potpunosti sastavljene od natrijeva klorida, dok su minerali u himalajskoj soli, koji se i promoviraju kao zdravi nutritivni dodaci, prisutni tek u tragovima koji nemaju značajan učinak na zdravlje. Himalajska sol dolazi iz rudnika, uglavnom pakistanskih. Za razliku od obične soli, ona obično nije jodirana, pa korisnici trebaju paziti na unos joda iz drugih izvora. Njena glavna prednost je kulinarska – veći kristali, blaži okus i atraktivan izgled. Bez obzira na vrstu, ključ je u umjerenom unosu soli zbog rizika za krvni tlak i srce. N1


Slične vijesti

09.05.2023. (07:00)

Bitno da je slano

Raos: Boja himalajske soli ljepša je od drugih kamenih soli, sve je ostalo marketing

Danas se ništa ne može prodati ako se za to ne može reći da je dobro za zdravlje ili barem da se njime promiče zdrav stil života, a to nešto opet mora biti prirodno jer „priroda liječi”. Kada se sudare kopnene mase da bi se uzdigle planine, poput Alpa i Himalaja, između njih se obično nađe more koje se pretvori u slano jezero, poput Mrtvoga mora. Iz tog jezera isparava voda, pa se – budući da je najslabije topljiv – prvo iskristalizira gips. I tako, kroz mnoge milijune godina nastaju slojevi kamene soli i gipsa – koji se danas kopaju te na druge načine iskorištavaju, pa i onaj turistički. I to bi bila ukratko priča o himalajskoj i svakoj drugoj kamenoj soli, kaže Nenad Raos za Bug.

26.11.2022. (00:00)

Marketinški trik

Višestruko skuplja od obične, himalajska sol nije nešto pretjerano bolja

Himalajska sol je već neko vrijeme u vrhu liste namirnica koje su napravile pravi bum u svijetu zdrave prehrane. Ružičaste granule znatno skuplje nego klasična kuhinjska sol osvojile su mnoge, a sve zbog tvrdnji da pomažu u očuvanju zdravlja, prije svega jer sadrže 84 dragocjena minerala nužna za organizam. No, roze himalajska sol je kemijski slična kuhinjskoj. Sadrži do 98 posto natrij klorida. Ostatak čine minerali u tragovima, kao što su kalij, magnezij i kalcij i oni toj soli daju svjetloružičastu nijansu i specifičan okus. Što se tiče zdravstvenih prednosti, budući da sadrži oko 98 posto natrij klorida, to znači da ima samo oko dva posto minerala. S obzirom na relativno ograničene količine tih tvari u količini soli koju inače konzumiramo, malo je vjerojatno da to može pružiti bilo kakve značajne zdravstvene koristi. N1

24.03.2015. (10:50)

Himalajska sol: Najkvalitetnija sol na zemlji – prirodna, nezagađena i bez aditiva