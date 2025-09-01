Ekran umjesto šaltera i birokratskih šetnji
Predstavljena aplikacija mGrađani: javna uprava u džepu
Ministar Habijan predstavio je aplikaciju mGrađani, novu mobilnu platformu koja građanima i poduzetnicima omogućuje brži pristup javnim uslugama i upravnim postupcima. Putem aplikacije dostupne su informacije o poreznoj kartici, mirovinskom sustavu, sudskim predmetima i obveznim naknadama, a do sada ju je aktiviralo gotovo 23 tisuće korisnika. Aplikacija je dio Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a može se preuzeti s Google Playa i App Storea. Usto, pokrenut je i potportal Životne situacije s chatbotom koji građane vodi kroz administrativne procese. tportal, Bug, Index