Danas (17:00)

Ekran umjesto šaltera i birokratskih šetnji

Predstavljena aplikacija mGrađani: javna uprava u džepu

Ministar Habijan predstavio je aplikaciju mGrađani, novu mobilnu platformu koja građanima i poduzetnicima omogućuje brži pristup javnim uslugama i upravnim postupcima. Putem aplikacije dostupne su informacije o poreznoj kartici, mirovinskom sustavu, sudskim predmetima i obveznim naknadama, a do sada ju je aktiviralo gotovo 23 tisuće korisnika. Aplikacija je dio Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a može se preuzeti s Google Playa i App Storea. Usto, pokrenut je i potportal Životne situacije s chatbotom koji građane vodi kroz administrativne procese. tportal, Bug, Index


Slične vijesti

08.07.2023. (10:00)

Bez glutena i s malo dodanog šećera

ScanEat – domaća aplikacija za provjeru sastojaka namirnica

Čitanje deklaracija na proizvodima neučinkovito je i često demoralizirajuće jer većinu toga potrošači niti ne razumiju. Ovdje u priču ulazi nova hrvatska aplikacija, koja ima zadatak promijeniti način na koji gledamo na hranuScanEat. Aplikacija omogućava korisnicima da samo skeniranjem barkoda s prehrambenog proizvoda saznaju sve informacije o njegovim sastojcima i nutrijentima te vrlo brzo provjere je li navedeni proizvod uopće siguran za njih. Fokusirali su se, kažu, na jednostavnost korištenja i “demistificiranje” oznaka na deklaracijama, sve kako bi olakšali pronalazak boljih i zdravijih proizvoda. Bug

28.06.2023. (15:00)

I za one koji nemaju vremena

Instaread – popularna književnost u kratkom formatu za one koji nemaju vremena

Instaread je sve popularniji servis putem kojega je moguće kroz posebno pripremljene sažetke, najvažnije činjenice te kartice uživati u brojnim djelima popularne književnosti. Cilj je, naime, onima koji jednostavno nemaju vremena (ili to ne žele) približiti književna djela na taj način, te drugima omogućiti da lakše donese odluku je li nego djelo vrijedno čitanja ili nije. Jedna od specifičnosti aplikacije su i kartice putem kojih je moguće pročitati citate iz različitih književnih djela koje su izabrali sami korisnici i kreatori sadržaja. Bug

04.05.2023. (14:00)

Mali džepni nutricionist

Cronometer – sve što je potrebno za praćenje unosa kalorija i tjelesne aktivnosti

Još jedna aplikacija koja bi se mogla opisati kao tek još jedan mobilni brojač kalorija, no osim što omogućava precizno praćenje koliko se kalorija unosi, s ovom je aplikacijom lako moguće dobiti i uvid u kvalitetu hrane koju se konzumira, kao i neke druge statističke podatke. Dakle, osim što Cronometer može pratiti makronutrijente (proteine, ugljikohidrate i masti), u stanju je pratiti i mikronutrijente (vitamine, minerale i druge spojeve), čime se dobiva nešto dublji uvid u to koliko je odabrana prehrana kvalitetna i odgovarajuća cilju koji se želi postići. Nudi prilično kvalitetnu bazu podataka o hrani, a nudi i mogućnost stvaranja i dijeljenja osobnih recepata. Bug

22.02.2023. (20:00)

Bit će manje jedinica iz matematike i na globalnoj razini

Google kupuje hrvatski Photomath

Google kupuje hrvatsku aplikaciju Photomath, objavio je Reuters. Kupnju još trebaju potvrditi regulacijska tijela Europske unije do 28. ožujka. Osnivač i tvorac Photomatha Damir Sabol te njegovi partneri ulagači nedavno su objavili da je tvrtka Photomath osigurala 23 milijuna dolara za nastavak razvoja istoimene aplikacije za učenje matematike koja prema podacima tvrtke ima više od 220 milijuna preuzimanja. Photomath je besplatna i jednostavna aplikacija za upotrebu. Djeluje kao digitalni instruktor matematike i pomaže učenicima i roditeljima u rješavanju matematičkih zadataka. Zadatak može biti napisan ručno ili računalno, a aplikacija koristi računalni vid, umjetnu inteligenciju i strojno učenje kako bi ga riješila. Aplikacija je pametno dizajnirana tako da radi kao edukacijska aplikacija i studentima objašnjava i uči ih procese rješavanja matematičkih problema i već postigla impresivan uspjeh na svjetskoj razini. Index

26.12.2022. (11:41)

Vrati kusur – aplikacija za prijelazno razdoblje između kuna i eura

02.12.2022. (11:42)

Fender Guitar Tuner – besplatna aplikacija za ugađanje gitara dobro poznatog proizvođača

21.11.2022. (15:00)

App za tužibabe

Nepropisno parkiranje drugih vozača: Postoji aplikacija na koju to možete prijaviti

Postoji gotovo bezbroj aplikacija namijenjenih vozačima, a imate i jednu HAK-ovu, koja je iznimno popularna. No, prekršaje možete prijaviti putem aplikacije: MUP-Sigurnost i povjerenje. Kao i kod svake aplikacije način slanja dojava je vrlo jednostavan, a sastoji se od svega nekoliko koraka: građanin pametnim telefonom fotografira ili snimi događaj. Poželjno je imati uključene geografske koordinate, nakon čega fotografiju/snimku pošalje centralnom portalu MUP-a. Ako želi, građanin može upisati i komentar, odnosno opis događaja te nastaviti anonimno komunicirati s policijskim službenicima. Dojavu putem navedene aplikacije zaprima i obrađuje Operativno-komunikacijski centar policije MUP-a RH. Revija HAK

05.11.2022. (00:00)

O groblje groblje, ti bašto šarena

Spiritus: u 2 dana došli do 10.000 korisnika i postali najpopularnija aplikacija u Hrvatskoj

Platforma za čuvanje i kreiranje digitalnih uspomena koje mogu ostati sačuvane vječno. Baziraju se na prikupljanju uspomena u formi albuma fotografija i, posebice, životnih priča. Ukratko, svaki korisnik može postati Čuvar uspomena svojih najmilijih i za njih napraviti memorijal prepun slika i životnih priča koji može postati neobrisiv. Neobrisivost se postiže korištenjem blockchain tehnologije. Uvidjeli su kako većina korisnika za vrijeme Svih Svetih ide na gradska groblja, u posjet svojim najmilijima te kako svi posjećuju isto – spomenike koja samo imaju imena i datume. Samo na Mirogoju, preko 100.000 ljudi svake godine ritualno šeta gradskim grobljem na isti, pomalo dosadan način. Tada je došla ideja za“Memory Walk”, odnosno za mogućnost da šetnjom kroz gradska groblja vidimo uspomene svih poznatih i nepoznatih sugrađana. Nakon lansiranja javljali smo se gradovima i dobili inicijalni interes od tri grada. Sve ostal oje povijest. Netokracija

28.07.2022. (22:00)

Aplikacija učiteljica života

Historical Calendar – zgodno osmišljena aplikacija za sve ljubitelje povijesti

Aplikacija koja svaki dan prikazuje povijesne događaje koji su se odvili baš na taj dan pa je lako doznati tko se sve rodio, tko je umro te o drugim važnim zbivanjima koja su ostala zabilježena u povijesti. Kao izvor podataka se oslanja na Wikipediju, ali ih prezentira u kompaktnom i lijepo osmišljenom sučelju. Osim toga, tu je i kviz kojim se može provjeriti vlastito znanje povijesti (ili ga koristiti kako bi se povijesno znanje obogatilo), a jednako je tako moguće kretati se naprijed i nazad na vremenskoj liniji te pregledavati dostupnu povijest povijesnih događaja i provjeriti ono što će tek biti objavljeno.Specifičnost aplikacije je to što nudi više od 50 jezika na kojima sadržaj može biti prikazan (izbor jezika će ujedno odražavati i povezanu kulturu i time povijesne događaje), aplikaciju je moguće koristiti i bez internetske veze, tu je i praktičan widget, podrška za tablet računala, a moguće je i postavljati podsjetnike za omiljene događaje. Bug

19.06.2022. (23:00)

aplikacija Movius

Deutsche Bank nadzire svu komunikaciju svojih zaposlenika s klijentima

Deutsche Bank je započela s dosad nezamislivom praksom; svojim zaposlenicima su, naime, počeli instalirati aplikaciju koja nadzire svu njihovu komunikaciju s klijentima. Na ovaj potez vrh banke se odlučio nakon što je izbio skandal unutar bankarskih krugova zbog gomile neprimjerenih poruka. Globalno ne toliko poznata banka German Lender traži od svojih zaposlenika da skinu Movius, američku aplikaciju koja omogućava nadređenima da nadzire pozive, poruke, i komunikaciju u WhatsAppu. (…) Skandali s “nadziranjem zaposlenika” poprimili su takve razmjere da je primjerice u SAD-u intervenirala i sama vlada koja istražuje što se to događa na Wall Streetu. I u Velikoj Britaniji i Njemačkoj njihova nadležna tijela, Financial Conduct Authority i BaFin također zahtijevaju više informacija od banaka o tome kako i zašto nadziru privatnu komunikaciju svojih zaposlenika. Jutarnji