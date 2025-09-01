Ekran umjesto šaltera i birokratskih šetnji

Aplikacija koja svaki dan prikazuje povijesne događaje koji su se odvili baš na taj dan pa je lako doznati tko se sve rodio, tko je umro te o drugim važnim zbivanjima koja su ostala zabilježena u povijesti. Kao izvor podataka se oslanja na Wikipediju, ali ih prezentira u kompaktnom i lijepo osmišljenom sučelju. Osim toga, tu je i kviz kojim se može provjeriti vlastito znanje povijesti (ili ga koristiti kako bi se povijesno znanje obogatilo), a jednako je tako moguće kretati se naprijed i nazad na vremenskoj liniji te pregledavati dostupnu povijest povijesnih događaja i provjeriti ono što će tek biti objavljeno.Specifičnost aplikacije je to što nudi više od 50 jezika na kojima sadržaj može biti prikazan (izbor jezika će ujedno odražavati i povezanu kulturu i time povijesne događaje), aplikaciju je moguće koristiti i bez internetske veze, tu je i praktičan widget, podrška za tablet računala, a moguće je i postavljati podsjetnike za omiljene događaje. Bug