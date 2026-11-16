Sami sebi režemo granu na kojoj sjedimo
Pregled knjige Philippa Bloma “Podčinjavanje Zemlje”: Kronika ljudske prepotencije i ekološke agonije
U knjizi „Podčinjavanje Zemlje“, njemački povjesničar Philipp Blom secira povijest zapadne civilizacije i njezinu destruktivnu ideju o čovjeku kao apsolutnom gospodaru prirode. Od biblijskih zapovijedi, kršćanskog moralnog opravdavanja nasilja i kolonijalizma do industrijskog napretka, Blom pokazuje kako je težnja za lakšim životom gurnula čovječanstvo na rub propasti i u duboku klimatsku krizu. Dok tradicionalne iluzije o napretku i ljudskoj supremaciji propadaju, autor nudi bolnu spoznaju: čovjek nije središte svijeta, već tek neodvojivi dio krhke simbiotske mreže planeta čije temelje vlastitom pohlepom nepovratno uništava. Boris Pavelić za Ideje ekološku katastrofu u Gospiću povezuje s globalnim konceptom „civilizacije smeća” i ekološkog kolapsa o kojem Blom piše u svojoj knjizi.