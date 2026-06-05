I nakon sto godina vratili smo se na isto mjesto
Književno upozorenje iz Zagreba: Živimo li u novom weimarskom dobu?
Posljednjih su godina hrvatski izdavači objavili niz knjiga koje upućuju na uznemirujuće paralele između današnjice i tridesetih godina prošlog stoljeća; od Wittstockove kronologije pada weimarske demokracije do Zweigovih memoara i Dežulovićeva romana o Pivničkom puču, piše Boris Pavelić za Ideje. Sve te knjige, različitih žanrova i poetika, dijele spoznaju da je ono što je bilo nezamislivo zapravo moguće, što pak sa svoje strane našu odgovornost čini – većom. Gostujući na Zagreb Book Festivalu, njemački pisac Uwe Wittstock predstavio je knjigu Veljača 1933., zima književnosti, upozorivši na brzinu kojom radikali mogu urušiti demokraciju, što je potaknulo paralele s današnjim usponom desnice i Domovinskim pokretom u Hrvatskoj. Wittstockovo djelo dio je šireg vala recentnih prijevoda (Arendt, Eilenberger, Illies, Zweig, Dagerman) i domaćih romana, poput novog djela Borisa Dežulovića, koji kroz povijesni kontekst predvečerja Drugog svjetskog rata šalju jezivo aktualnu opomenu. Zaključak je jasan i turoban: danas, kada gledamo ruševine od Gaze do Ukrajine, znamo da je sve moguće, što našu odgovornost čini još većom.