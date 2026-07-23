Ukraatko, ne bi se dobro proveli
Što bi se dogodilo da crna rupa proleti pokraj Zemlje (ili kroz nju) brzinom svjetlosti?
Prolet li crna rupa pokraj Zemlje brzinom svjetlosti, ishod je u svim scenarijima poguban (s Youtube kanala What If):
- Veličine kovanice (masa Zemlje): Iako sićušna, u $0{,}04$ sekunde stvorila bi razorne potrese, tsunamije i izbacila planet iz stabilne orbite
- Zvjezdana masa (10 Sunčeva): Njezine gravitacijske sile razderale bi Zemljinu koru, otrgnule Mjesec i izazvale globalni kolaps
- Srednja masa (1.000 Sunčeva): Doslovno bi otrgnula i usisala velike dijelove planeta ili nas potpuno progutala pri izravnom udaru
- Supermasivni div (Phoenix A):* Njezina bi gravitacija izbacila sve planete iz Sunčeva sustava, usmrtila atmosferu i lansirala usamljenu, smrznutu Zemlju u međuzvjezdani prostor