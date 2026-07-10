I njih se može umoriti
Znanstvenici u laboratoriju simulirali crnu rupu i po prvi put dokazali kako gubi energiju
Znanstvenici su u laboratoriju, koristeći laserske impulse u optičkim vlaknima, uspješno simulirali crnu rupu i po prvi put uočili “povratnu reakciju” Hawkingovog zračenja. Ovaj ključni mehanizam dokazuje kako zračenje izravno crpi energiju iz crne rupe, uzrokujući njezino postupno isparavanje. Suprotno ranijim teorijama o složenim interakcijama, eksperiment je otkrio iznenađujuće jednostavan i izravan proces. Iako se stvarna crna rupa ne može izravno promatrati, ovaj uspjeh pruža fundamentalan uvid u svemirsku fiziku i otvara vrata rješavanju slavnog Hawkingovog informacijskog paradoksa. Index