Crne rupe pjevaju, a svemir otkriva svoje kozmičke tajne

Jedna rečenica o sreći ispisana na komadu papira koju je Albert Einstein napisao 1922. prodana je na aukciji za 1,56 milijuna dolara. Poznati je fizičar poruku dao dostavljaču u hotel u Tokyju jer nije imao novca za napojnicu i rekao mu da će ova poruka jednom postati vrijedna. Imao je pravo – početna cijena na aukciji bila je 2.000 dolara, očekivalo se da će dosegnuti 5 do 8 tisuća dolara, a otišla za milijun i pol. Kupac je anonimni Europljanin. Poruka je ispisana na njemačkom i glasi “Stilles bescheidenes Leben gibt mehr Glück als erfolgreiches Streben, verbunden mit beständiger Unruhe” (slobodan prijevod: “Miran i skroman život donosi više sreće nego potraga za uspjehom koja podrazumijeva stalnu napetost”). Napisao Einstein tada još jednu poruku – “Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg” (“Gdje ima volje, ima i načina”) – koju se pripisuje Lenjinu, ona prodana za 240.000 dolara. Telegraph