Jesu li platili ZAMP, zna li se što?

Plejlista za put na Mjesec: Astronauti slušaju Queen i Davida Bowieja
Izbor pjesama za misiju Artemis II predstavlja zanimljiv miks žanrova, a na popisu je i hit ‘Pink Pony Club‘ Chappell Roan. Prvi dan misije pustili su pjesmu Sleepyhead (Young & Sick), nakon čega su uslijedile Green Light (John Legend feat. André 3000), In a Daydream (Freddy Jones Band)… Drugu polovicu misije prate skladbe Working Class Heroes (Work) (CeeLo Green), Good Mornin‘ (Mandisa, TobyMac), Tokyo Drifting (Denzel Curry i Glass Animals) te, za sam kraj, kultni klasik Under Pressure (Queen i David Bowie). Kako bi publika mogla pratiti soundtrack iz svemira, sastavljena je i posebna playlista na Spotifyu te se kontinuirano ažurira novim pjesmama kako misija napreduje. tportal