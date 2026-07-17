Kad kreme ne pomažu
Projekt StormWall: Satelitski štit od plazme mogao bi spasiti Zemlju od katastrofalnih solarnih oluja
Znanstveni projekt StormWall predlaže postavljanje šest satelita u geostacionarnu orbitu koji bi, u slučaju ekstremne solarne oluje, ispuštanjem barija, litija ili natrija stvorili privremeni štit od plazme. Ovaj kozmički “zračni jastuk” usporio bi razorne Sunčeve čestice i zaštitio globalnu elektroenergetsku mrežu, satelite i modernu AI infrastrukturu od potpunog kolapsa. Iako je ideja znanstveno utemeljena, realizacija je iznimno zahtjevna. Projekt bi stajao oko 100 milijardi dolara i zahtijevao rakete nove generacije (poput Starshipa) za prijevoz masivnog tereta, no stručnjaci smatraju da je ulaganje opravdano radi sprječavanja globalne tehnološke katastrofe. tportal