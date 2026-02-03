Imali smo priliku. Pa smo je razmotrili

Propali povratak vrhunskog fizičara: zašto Split nije dobio Centar za teorijsku fiziku - Monitor.hr
Propali povratak vrhunskog fizičara: zašto Split nije dobio Centar za teorijsku fiziku

Teorijski fizičar Goran Senjanović vratio se iz inozemstva u Split s ciljem osnivanja Centra za teorijsku fiziku, uz snažnu međunarodnu podršku i službene odluke Sveučilišta. Iako je projekt formalno najavljivan i podržan, realizacija je zapela na institucionalnim i ugovornim nesuglasicama. Umjesto istraživačke “chair” pozicije, ponuđena mu je savjetnička uloga, što je on odbio. Propali projekt postao je simbol propuštene prilike i šireg problema povratka vrhunskih znanstvenika u Hrvatsku. HRT


