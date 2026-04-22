Gostoljubivost do groba
Prošle godine na migrantskim rutama poginulo ili nestalo gotovo osam tisuća ljudi
Izvješće IOM-a razotkriva porazan “kolektivni neuspjeh”: prošle je godine na migrantskim rutama poginulo ili nestalo gotovo 8000 ljudi. Najsmrtonosnije su i dalje rute prema Europi, gdje su česti “nevidljivi brodolomi” – tragedije bez preživjelih i tragova. Iako je brojka niža od rekordne 2024. godine, pad je prividan; manjak sredstava onemogućio je potvrdu preko 1500 dodatnih slučajeva. Od Azije do Afrike, promjene ruta zbog sukoba i klime ne smanjuju rizik. Index