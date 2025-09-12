Istraživanja pokazuju: migranti nisu kriminalniji od domaćeg stanovništva - Monitor.hr
Danas (10:00)

Statistika tvrdi “mirno je”, ali predrasude i dalje viču “alarm!”

Istraživanja pokazuju: migranti nisu kriminalniji od domaćeg stanovništva

Unatoč percepciji da imigracija donosi više kriminala, većina velikih studija pokazuje suprotno. Analize u SAD-u, EU i globalno ne nalaze uzročno-posljedičnu vezu, a ponekad imigracija čak korelira s padom nasilnih zločina. Istraživanja koja su upućivala na višu stopu kriminala među imigrantima (npr. Švedska, Njemačka) pokazala su se iskrivljenima jer nisu uzela u obzir dob, spol i socioekonomski status – čimbenike koji objašnjavaju većinu razlika. Strah od “kriminalnih migranata” tako više proizlazi iz evolucijske sklonosti, političke retorike i medijske pristranosti nego iz stvarnih podataka. Nenad Jarić Dauenhauer za Index.


