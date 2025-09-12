Statistika tvrdi “mirno je”, ali predrasude i dalje viču “alarm!”

Ako se nađete na Forbesovoj listi “30 ispod 30”, dakle mladih na kojima ostaje svijet, znači li to da ćete za nekoliko godina završiti iza rešetaka? Te šale već neko vrijeme zbijaju korisnici Twittera nakon što je nekoliko mladih pojedinaca koji su krasili naslovnice Forbesa – od Elizabeth Holmes do Martina Shkrelija – završilo pred sudom zbog prijevara te se trenutno suočavaju s ozbiljnim pravnim i financijskim problemima. Među njima je i Charlie Javice, osnivačica obrazovnog startupa Frank, koja je na Forbesovu listu uvrštena 2019.. JPMorgan Chase je nakon toga kupio njezinu tvrtku za 175 milijuna dolara, da bi se u međuvremenu ispostavilo da je Javice napuhala broj kupaca kako bi ju prodala. Prema tužbi, Frank je imao oko 300.000 klijenata, a Javice je, uz pomoć podatkovnog znanstvenika kojeg je angažirala, lažirala podatke pa je ispalo da je startup imao nekoliko milijuna kupaca. Tportal